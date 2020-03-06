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الجهات الأمنية بجدة تضبط يمنيًّا ظهر واضعًا صورة "الحوثي" على عملة ورقية

تمت إحالته لجهة الاختصاص لتوقيع العقوبات بحقه

ضبطت الجهات الأمنية بجدة مقيمًا من الجنسية اليمنية؛ ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعًا صورة زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي على عملة ورقية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه.

الجهات الأمنية جدة

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الجهات الأمنية بجدة تضبط يمنيًّا ظهر واضعًا صورة "الحوثي" على عملة ورقية
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بجدة مقيمًا من الجنسية اليمنية؛ ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعًا صورة زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي على عملة ورقية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
10:29 PM

الجهات الأمنية بجدة تضبط يمنيًّا ظهر واضعًا صورة "الحوثي" على عملة ورقية

تمت إحالته لجهة الاختصاص لتوقيع العقوبات بحقه

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عبدالله الراجحي - جدة
4
6,338

ضبطت الجهات الأمنية بجدة مقيمًا من الجنسية اليمنية؛ ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعًا صورة زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي على عملة ورقية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه.

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