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"تصريح مُقلق" من "الصحة العالمية" بشأن "انتشار كورونا"

حذّر الدول التي تشهد انخفاضًا في عدد الحالات من التراخي

في ظل الانتشار المتزايد والمستمر لفيروس كورونا المستجد عالميًّا؛ لا تزال الأخبار المقلقة تنتشر جنبًا إلى جنب مع المرض الذي أصاب أكثر من ثلاثة أرباع مليون شخص.

واليوم قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية: إن الوباء "أبعدُ ما يكون عن الانتهاء" في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، أوضح المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة تاكيشي كاساي، أن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس "تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى".

وقال "كاساي" في إفادة إعلامية عبر الإنترنت: إنه "حتى في ظل كل تلك الإجراءات؛ فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرًّا".

وأضاف أنه "ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى".

وحذّر المسؤول الدول التي تشهد انخفاضًا في عدد الحالات من التراخي؛ و"إلا فإن الفيروس قد يعود مجددًا".

وتأتي تحذيرات "كاساي" في ظل تدابير وقائية مشددة تتخذها معظم دول العالم، بدءًا من إغلاق الأقاليم والمدن وانتهاء بوقف الدراسة ومنع التجمعات.

فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية

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"تصريح مُقلق" من "الصحة العالمية" بشأن "انتشار كورونا"
سبق

في ظل الانتشار المتزايد والمستمر لفيروس كورونا المستجد عالميًّا؛ لا تزال الأخبار المقلقة تنتشر جنبًا إلى جنب مع المرض الذي أصاب أكثر من ثلاثة أرباع مليون شخص.

واليوم قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية: إن الوباء "أبعدُ ما يكون عن الانتهاء" في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، أوضح المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة تاكيشي كاساي، أن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس "تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى".

وقال "كاساي" في إفادة إعلامية عبر الإنترنت: إنه "حتى في ظل كل تلك الإجراءات؛ فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرًّا".

وأضاف أنه "ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى".

وحذّر المسؤول الدول التي تشهد انخفاضًا في عدد الحالات من التراخي؛ و"إلا فإن الفيروس قد يعود مجددًا".

وتأتي تحذيرات "كاساي" في ظل تدابير وقائية مشددة تتخذها معظم دول العالم، بدءًا من إغلاق الأقاليم والمدن وانتهاء بوقف الدراسة ومنع التجمعات.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
08:59 AM

"تصريح مُقلق" من "الصحة العالمية" بشأن "انتشار كورونا"

حذّر الدول التي تشهد انخفاضًا في عدد الحالات من التراخي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في ظل الانتشار المتزايد والمستمر لفيروس كورونا المستجد عالميًّا؛ لا تزال الأخبار المقلقة تنتشر جنبًا إلى جنب مع المرض الذي أصاب أكثر من ثلاثة أرباع مليون شخص.

واليوم قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية: إن الوباء "أبعدُ ما يكون عن الانتهاء" في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، أوضح المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة تاكيشي كاساي، أن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس "تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى".

وقال "كاساي" في إفادة إعلامية عبر الإنترنت: إنه "حتى في ظل كل تلك الإجراءات؛ فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرًّا".

وأضاف أنه "ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى".

وحذّر المسؤول الدول التي تشهد انخفاضًا في عدد الحالات من التراخي؛ و"إلا فإن الفيروس قد يعود مجددًا".

وتأتي تحذيرات "كاساي" في ظل تدابير وقائية مشددة تتخذها معظم دول العالم، بدءًا من إغلاق الأقاليم والمدن وانتهاء بوقف الدراسة ومنع التجمعات.

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