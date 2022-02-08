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صور تتجلى بالدموع.. مُسِنٌّ سعودي يُهدي ناقتين لسائح أمريكي ردًّا للجميل

مقطع فيديو تم تداوله.. و"الأحمري": موقف نبيل يُظهر ويُجَسّد سماحة الإسلام

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو يُظهر أحد المسنين وهو يقدم أغلى ما يملك -على حد تعبيره- لسائح أمريكي استضاف ابنه خلال تواجده في أمريكا، وقدم له السكن وحسن التعامل.

مقطع الفيديو أظهر السائح الأمريكي وهو يرتدي الزي السعودي كاملًا مع المشلح، ويستلم ناقتين هدية من المُسِنّ الذي قدّم شكره للسائح الأمريكي؛ ليبادر ويقبل رأس المُسِن السعودي، ولم يتمالك مشاعره لتفيض عيناه بالدموع.

بدوره، قال الشاعر حوقان المالكي: "هذا الرجل كفو، قدّم صورة حسنة عن الدين الذي لا يبغض الآخر، ‏وعن الإنسان السعودي الذي يمتلك من القيم والمروة الكثير، وعن الوطن المعطاء.. ولذلك الهدية قدّمها باسم الشعب السعودي كافة، ‏شكرًا له على هذا الكرم الفياض".

وقال الدكتور فايز الأحمري: "سماحة الإسلام تتجلى من خلال هذا الموقف النبيل من هذا الرجل المعطاء الذي جسد قول الحق: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان}، وعكَس الروح التي تتمتع بها هذه البلاد المباركة قيادةً وشعبًا، والتي جعلت للمملكة مكانةً مرموقةً في عيون العالم أجمع".

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صور تتجلى بالدموع.. مُسِنٌّ سعودي يُهدي ناقتين لسائح أمريكي ردًّا للجميل
سبق

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو يُظهر أحد المسنين وهو يقدم أغلى ما يملك -على حد تعبيره- لسائح أمريكي استضاف ابنه خلال تواجده في أمريكا، وقدم له السكن وحسن التعامل.

مقطع الفيديو أظهر السائح الأمريكي وهو يرتدي الزي السعودي كاملًا مع المشلح، ويستلم ناقتين هدية من المُسِنّ الذي قدّم شكره للسائح الأمريكي؛ ليبادر ويقبل رأس المُسِن السعودي، ولم يتمالك مشاعره لتفيض عيناه بالدموع.

بدوره، قال الشاعر حوقان المالكي: "هذا الرجل كفو، قدّم صورة حسنة عن الدين الذي لا يبغض الآخر، ‏وعن الإنسان السعودي الذي يمتلك من القيم والمروة الكثير، وعن الوطن المعطاء.. ولذلك الهدية قدّمها باسم الشعب السعودي كافة، ‏شكرًا له على هذا الكرم الفياض".

وقال الدكتور فايز الأحمري: "سماحة الإسلام تتجلى من خلال هذا الموقف النبيل من هذا الرجل المعطاء الذي جسد قول الحق: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان}، وعكَس الروح التي تتمتع بها هذه البلاد المباركة قيادةً وشعبًا، والتي جعلت للمملكة مكانةً مرموقةً في عيون العالم أجمع".

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
10:19 AM

صور تتجلى بالدموع.. مُسِنٌّ سعودي يُهدي ناقتين لسائح أمريكي ردًّا للجميل

مقطع فيديو تم تداوله.. و"الأحمري": موقف نبيل يُظهر ويُجَسّد سماحة الإسلام

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
9
6,530

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو يُظهر أحد المسنين وهو يقدم أغلى ما يملك -على حد تعبيره- لسائح أمريكي استضاف ابنه خلال تواجده في أمريكا، وقدم له السكن وحسن التعامل.

مقطع الفيديو أظهر السائح الأمريكي وهو يرتدي الزي السعودي كاملًا مع المشلح، ويستلم ناقتين هدية من المُسِنّ الذي قدّم شكره للسائح الأمريكي؛ ليبادر ويقبل رأس المُسِن السعودي، ولم يتمالك مشاعره لتفيض عيناه بالدموع.

بدوره، قال الشاعر حوقان المالكي: "هذا الرجل كفو، قدّم صورة حسنة عن الدين الذي لا يبغض الآخر، ‏وعن الإنسان السعودي الذي يمتلك من القيم والمروة الكثير، وعن الوطن المعطاء.. ولذلك الهدية قدّمها باسم الشعب السعودي كافة، ‏شكرًا له على هذا الكرم الفياض".

وقال الدكتور فايز الأحمري: "سماحة الإسلام تتجلى من خلال هذا الموقف النبيل من هذا الرجل المعطاء الذي جسد قول الحق: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان}، وعكَس الروح التي تتمتع بها هذه البلاد المباركة قيادةً وشعبًا، والتي جعلت للمملكة مكانةً مرموقةً في عيون العالم أجمع".

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