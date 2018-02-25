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"الخثلان" منتقداً قرار تعليق الدراسة: مَن المسؤول عن القراءة الخاطئة للطقس؟!

قال: قرار بلا مبرر قوي فيه إضرار بالعملية التعليمية .. أجواء غير ماطرة في الرياض

انتقد عضو هيئة كِبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان؛ قرار تعليق الدراسة دون مبرر قوي، معتبراً أن ذلك فيه إضرار بالعملية التعليمية.

وكتب تغريدة علّق فيها على قرار تعليق الدراسة، اليوم، قال فيها: "‏تعليق الدراسة (من غير مبرّر قوي) فيه إضرار بالعملية التعليمية، وفي مدينة الرياض تمّ تعليق الدراسة هذا اليوم الأحد، مع أن الأجواء غير ماطرة من الصباح الباكر".

وتساءل "الخثلان": "مَن المسؤول عن القراءة الخاطئة لأحوال الطقس التي ترتب عليها قرار تعليق الدراسة؟!".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخثلان" منتقداً قرار تعليق الدراسة: مَن المسؤول عن القراءة الخاطئة للطقس؟!
سبق

انتقد عضو هيئة كِبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان؛ قرار تعليق الدراسة دون مبرر قوي، معتبراً أن ذلك فيه إضرار بالعملية التعليمية.

وكتب تغريدة علّق فيها على قرار تعليق الدراسة، اليوم، قال فيها: "‏تعليق الدراسة (من غير مبرّر قوي) فيه إضرار بالعملية التعليمية، وفي مدينة الرياض تمّ تعليق الدراسة هذا اليوم الأحد، مع أن الأجواء غير ماطرة من الصباح الباكر".

وتساءل "الخثلان": "مَن المسؤول عن القراءة الخاطئة لأحوال الطقس التي ترتب عليها قرار تعليق الدراسة؟!".

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
12:58 PM

"الخثلان" منتقداً قرار تعليق الدراسة: مَن المسؤول عن القراءة الخاطئة للطقس؟!

قال: قرار بلا مبرر قوي فيه إضرار بالعملية التعليمية .. أجواء غير ماطرة في الرياض

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
37
10,478

انتقد عضو هيئة كِبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان؛ قرار تعليق الدراسة دون مبرر قوي، معتبراً أن ذلك فيه إضرار بالعملية التعليمية.

وكتب تغريدة علّق فيها على قرار تعليق الدراسة، اليوم، قال فيها: "‏تعليق الدراسة (من غير مبرّر قوي) فيه إضرار بالعملية التعليمية، وفي مدينة الرياض تمّ تعليق الدراسة هذا اليوم الأحد، مع أن الأجواء غير ماطرة من الصباح الباكر".

وتساءل "الخثلان": "مَن المسؤول عن القراءة الخاطئة لأحوال الطقس التي ترتب عليها قرار تعليق الدراسة؟!".

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