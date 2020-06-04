الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يبدأ نشاطاته بمحاضرة الخميس المقبل

عبر الاتصال المرئي

ينظم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية وعبر لجنة الدورات؛ محاضرة تحت عنوان "الإعلام الرياضي العربي.. رهانات البدائل والحداثة" تنفيذًا لبرامجه الرامية إلى تفعيل عمل اللجان المساعدة الدائمة.



ويحاضر في الدورة نائب رئيس الاتحاد رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بدر الدين الإدريسي، وعبر الاتصال المرئي عن بعد بواسطة تطبيق (زووم)، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 11 يونيو، وستخصص للجيل الجديد من الشباب والشابات من منسوبي الإعلام الرياضي.



ودعا الاتحاد جميع الهيئات والاتحادات والجمعيات والروابط واللجان المشرفة على الإعلام الرياضي في الوطن العربي؛ للمشاركة في المحاضرة من خلال إرسال الأسماء الراغبة بالمشاركة إلى البريد الإلكتروني info@a-spa.org بالعدد المناسب؛ تحقيقاً للفائدة من عقد تلك المحاضرات والندوات والملتقيات المختلفة التي درج الاتحاد العربي على عقدها.



وكشف رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية محمد جميل عبدالقادر، أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة وتنظيم العديد من المحاضرات والندوات عبر الاتصال المرئي عن بعد بسبب تعذر التواصل بالنظر للظروف الصحية الحالية، وما خلفه فيروس كورونا من تداعيات وضعت الاتحاد أمام هذا الخيار؛ حتى لا يفقد التواصل مع الإعلاميين في الوطن العربي، ولضمان نجاحه في تنفيذ برامجه.