20 مسجدًا لإقامة صلاة الجمعة مؤقتًا بالعاصمة المقدسة
تفاديًا للزحام وضمن خطط مكافحة انتشار فيروس كورونا
حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة؛ عشرين مسجدًا بالإضافة إلى الجوامع القائمة، لأداء صلاة الجمعة فيها مؤقتًا؛ تفاديًا لزحام المصلين وضمن الخطط الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي اتخذتها وزارة الشؤون الإسلامية.
وكان وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وجّه فروع الوزارة بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة في أقرب مسجد للجوامع المزدحمة؛ للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا الرفع للوكالة بالمساجد التي يمكن إقامة الجمعة فيها، وأخذ إذن وكالة الوزارة.
20 مسجدًا لإقامة صلاة الجمعة مؤقتًا بالعاصمة المقدسة
عبدالرزاق البجاليسبق2020-03-12
حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة؛ عشرين مسجدًا بالإضافة إلى الجوامع القائمة، لأداء صلاة الجمعة فيها مؤقتًا؛ تفاديًا لزحام المصلين وضمن الخطط الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي اتخذتها وزارة الشؤون الإسلامية.
وكان وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وجّه فروع الوزارة بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة في أقرب مسجد للجوامع المزدحمة؛ للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا الرفع للوكالة بالمساجد التي يمكن إقامة الجمعة فيها، وأخذ إذن وكالة الوزارة.
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
11:58 PM
20 مسجدًا لإقامة صلاة الجمعة مؤقتًا بالعاصمة المقدسة
تفاديًا للزحام وضمن خطط مكافحة انتشار فيروس كورونا
حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة؛ عشرين مسجدًا بالإضافة إلى الجوامع القائمة، لأداء صلاة الجمعة فيها مؤقتًا؛ تفاديًا لزحام المصلين وضمن الخطط الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي اتخذتها وزارة الشؤون الإسلامية.
وكان وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وجّه فروع الوزارة بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة في أقرب مسجد للجوامع المزدحمة؛ للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا الرفع للوكالة بالمساجد التي يمكن إقامة الجمعة فيها، وأخذ إذن وكالة الوزارة.