20 مسجدًا لإقامة صلاة الجمعة مؤقتًا بالعاصمة المقدسة

تفاديًا للزحام وضمن خطط مكافحة انتشار فيروس كورونا

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة؛ عشرين مسجدًا بالإضافة إلى الجوامع القائمة، لأداء صلاة الجمعة فيها مؤقتًا؛ تفاديًا لزحام المصلين وضمن الخطط الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي اتخذتها وزارة الشؤون الإسلامية.

وشملت المساجد المضافة مساجد: "البر بالصفوة، وأميرة الشايع بالنوارية، وعطية الوافي بالبحيرات، وصالح الراجحي بالعزيزية، وأبي بكر الصديق بولي العهد، ومناحي الرويس بالعزيزية، وحسن صدقة فاغية بالكعكية، وواصل الرادي بالخضراء، ونورة السليم بالخالدية 1، والأنصار بالجعرانة، وعيدة السبيعي بالسلولي، وفكرة المجدوعي ببطحاء قريش، وسليمان المنيعي بالعزيزية، وشاهر زيني بالعزيزية، ومنصور التركي بالغسالة، وعبدالفتاح راوه بجبل النور، وستر العصيمي بشرائع المجاهدين، وإبراهيم فقيه بالإسكان، والفتح بالشوقية".

وكان وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وجّه فروع الوزارة بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة في أقرب مسجد للجوامع المزدحمة؛ للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا الرفع للوكالة بالمساجد التي يمكن إقامة الجمعة فيها، وأخذ إذن وكالة الوزارة.