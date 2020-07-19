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84 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان إلى 2.859

إجراء 5.717 فحصًا للفيروس خلال 24 ساعة

سجل لبنان 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 65 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و19 من الوافدين أخيرًا من الخارج، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2.859 حالةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (الأحد) أنها أجرت 5.717 فحصًا خاصًا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1.515، واستقرار عدد الوفيات على 40 وفاة.

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84 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان إلى 2.859
سبق

سجل لبنان 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 65 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و19 من الوافدين أخيرًا من الخارج، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2.859 حالةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (الأحد) أنها أجرت 5.717 فحصًا خاصًا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1.515، واستقرار عدد الوفيات على 40 وفاة.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
09:35 PM

84 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان إلى 2.859

إجراء 5.717 فحصًا للفيروس خلال 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجل لبنان 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 65 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و19 من الوافدين أخيرًا من الخارج، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2.859 حالةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (الأحد) أنها أجرت 5.717 فحصًا خاصًا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1.515، واستقرار عدد الوفيات على 40 وفاة.

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