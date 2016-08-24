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أمير الشرقية يطلع على إنجازات مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير

أثنى على ما يقدمه المركز من جهود لتحقيق رسالته وخدمة المستفيدين

استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، مريم بنت أحمد اليحيا.

وأثنى أمير المنطقة الشرقية على ما يقدمه المركز من جهود لتحقيق رسالته وخدمة المستفيدين من خدماته.

وقدمت "اليحيا" تقريرًا لأمير المنطقة الشرقية عن إنجازات المركز، وما قدمه من خدمات خلال الفترة الماضية وجهوده في دعم المرأة وتنميتها.

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أمير الشرقية يطلع على إنجازات مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير
سبق

استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، مريم بنت أحمد اليحيا.

وأثنى أمير المنطقة الشرقية على ما يقدمه المركز من جهود لتحقيق رسالته وخدمة المستفيدين من خدماته.

وقدمت "اليحيا" تقريرًا لأمير المنطقة الشرقية عن إنجازات المركز، وما قدمه من خدمات خلال الفترة الماضية وجهوده في دعم المرأة وتنميتها.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
03:00 PM

أمير الشرقية يطلع على إنجازات مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير

أثنى على ما يقدمه المركز من جهود لتحقيق رسالته وخدمة المستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، مريم بنت أحمد اليحيا.

وأثنى أمير المنطقة الشرقية على ما يقدمه المركز من جهود لتحقيق رسالته وخدمة المستفيدين من خدماته.

وقدمت "اليحيا" تقريرًا لأمير المنطقة الشرقية عن إنجازات المركز، وما قدمه من خدمات خلال الفترة الماضية وجهوده في دعم المرأة وتنميتها.

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