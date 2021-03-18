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افتتاحات واتفاقات وزيارات.. يوم حافل بجهود أمير حائل ووزير الصحة

"النموذج الوطني للتحول RHD2.0" على رأس المشاريع التي جرى تدشينها

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل، اليوم، النموذج الوطني لتحول المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل RHD2.0؛ وذلك بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان الشمري، وعدد من قيادات الصحة وتجمع حائل الصحي.

وعن النموذج، أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن نموذج التحول للمديرية RHD2.0 يهدف إلى فصل مهام تقديم الخدمات الصحية عن وزارة الصحة والمديريات الصحية، ونقلها للتجمعات الصحية، وأن تكون وزارة الصحة بمثابة جهة تنظيمية أساسية بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية بالمناطق، كما ستكون المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل RHD2.0 جهة رقابية وإشرافية على التجمع والقطاع الصحي بالمنطقة.

من جهته، رعى أمير منطقة حائل توقيع مشروع استكمال مستشفى حائل العام الواقع بحي الشفا، وعددًا من الاتفاقيات بين تجمع حائل الصحي وتجمع الرياض الصحي الثاني، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وجامعة حائل، وصندوق العليا للتنمية المحلية، وشركة مبادلة بالتعاون مع شركة حلول الدفاعية.

كما دشن الأمير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومركز اضطرابات النوم، ووحدة اليوم الواحد لعمليات القسطرة القلبية، ووحدة الأشعة التداخلية ووحدة تحضير العلاجات الكيماوية في مستشفى الملك سلمان التخصصي.

وتفقد وزير الصحة، اليوم، بعض المنشآت الصحية بحائل، وافتتح مجموعة من المشاريع التطويرية بالمنطقة فيما عقد اجتماعًا مع مجلس إدارة تجمع حائل الصحي في مقر التجمع، وأعضاء المجلس التنفيذي ودشّن أقسام جراحة اليوم الواحد، وفحص الرحم بالصبغة، وقاعة الدكتور مقبل الجنفاوي، واللوحة الرئيسية لبيانات المستشفى، في مستشفى الولادة والأطفال، واطلع على مشروع تحسين هوية مركز المنتزه الشرقي الذي يستهدف ستة مراكز رعاية صحية، وتفقد عيادات المركز، واطلع على برنامج ملف المريض الإلكتروني وبرنامج الرعاية الصحية المطورة وبرنامج طبيب لكل أسرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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افتتاحات واتفاقات وزيارات.. يوم حافل بجهود أمير حائل ووزير الصحة
سبق

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل، اليوم، النموذج الوطني لتحول المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل RHD2.0؛ وذلك بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان الشمري، وعدد من قيادات الصحة وتجمع حائل الصحي.

وعن النموذج، أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن نموذج التحول للمديرية RHD2.0 يهدف إلى فصل مهام تقديم الخدمات الصحية عن وزارة الصحة والمديريات الصحية، ونقلها للتجمعات الصحية، وأن تكون وزارة الصحة بمثابة جهة تنظيمية أساسية بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية بالمناطق، كما ستكون المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل RHD2.0 جهة رقابية وإشرافية على التجمع والقطاع الصحي بالمنطقة.

من جهته، رعى أمير منطقة حائل توقيع مشروع استكمال مستشفى حائل العام الواقع بحي الشفا، وعددًا من الاتفاقيات بين تجمع حائل الصحي وتجمع الرياض الصحي الثاني، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وجامعة حائل، وصندوق العليا للتنمية المحلية، وشركة مبادلة بالتعاون مع شركة حلول الدفاعية.

كما دشن الأمير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومركز اضطرابات النوم، ووحدة اليوم الواحد لعمليات القسطرة القلبية، ووحدة الأشعة التداخلية ووحدة تحضير العلاجات الكيماوية في مستشفى الملك سلمان التخصصي.

وتفقد وزير الصحة، اليوم، بعض المنشآت الصحية بحائل، وافتتح مجموعة من المشاريع التطويرية بالمنطقة فيما عقد اجتماعًا مع مجلس إدارة تجمع حائل الصحي في مقر التجمع، وأعضاء المجلس التنفيذي ودشّن أقسام جراحة اليوم الواحد، وفحص الرحم بالصبغة، وقاعة الدكتور مقبل الجنفاوي، واللوحة الرئيسية لبيانات المستشفى، في مستشفى الولادة والأطفال، واطلع على مشروع تحسين هوية مركز المنتزه الشرقي الذي يستهدف ستة مراكز رعاية صحية، وتفقد عيادات المركز، واطلع على برنامج ملف المريض الإلكتروني وبرنامج الرعاية الصحية المطورة وبرنامج طبيب لكل أسرة.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
01:55 PM

افتتاحات واتفاقات وزيارات.. يوم حافل بجهود أمير حائل ووزير الصحة

"النموذج الوطني للتحول RHD2.0" على رأس المشاريع التي جرى تدشينها

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خالد السليمي - حائل
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دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل، اليوم، النموذج الوطني لتحول المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل RHD2.0؛ وذلك بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان الشمري، وعدد من قيادات الصحة وتجمع حائل الصحي.

وعن النموذج، أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن نموذج التحول للمديرية RHD2.0 يهدف إلى فصل مهام تقديم الخدمات الصحية عن وزارة الصحة والمديريات الصحية، ونقلها للتجمعات الصحية، وأن تكون وزارة الصحة بمثابة جهة تنظيمية أساسية بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية بالمناطق، كما ستكون المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل RHD2.0 جهة رقابية وإشرافية على التجمع والقطاع الصحي بالمنطقة.

من جهته، رعى أمير منطقة حائل توقيع مشروع استكمال مستشفى حائل العام الواقع بحي الشفا، وعددًا من الاتفاقيات بين تجمع حائل الصحي وتجمع الرياض الصحي الثاني، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وجامعة حائل، وصندوق العليا للتنمية المحلية، وشركة مبادلة بالتعاون مع شركة حلول الدفاعية.

كما دشن الأمير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومركز اضطرابات النوم، ووحدة اليوم الواحد لعمليات القسطرة القلبية، ووحدة الأشعة التداخلية ووحدة تحضير العلاجات الكيماوية في مستشفى الملك سلمان التخصصي.

وتفقد وزير الصحة، اليوم، بعض المنشآت الصحية بحائل، وافتتح مجموعة من المشاريع التطويرية بالمنطقة فيما عقد اجتماعًا مع مجلس إدارة تجمع حائل الصحي في مقر التجمع، وأعضاء المجلس التنفيذي ودشّن أقسام جراحة اليوم الواحد، وفحص الرحم بالصبغة، وقاعة الدكتور مقبل الجنفاوي، واللوحة الرئيسية لبيانات المستشفى، في مستشفى الولادة والأطفال، واطلع على مشروع تحسين هوية مركز المنتزه الشرقي الذي يستهدف ستة مراكز رعاية صحية، وتفقد عيادات المركز، واطلع على برنامج ملف المريض الإلكتروني وبرنامج الرعاية الصحية المطورة وبرنامج طبيب لكل أسرة.

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