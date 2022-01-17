بعد قرار تقديم الاختبارات.. 40% يفضلون هذا التوقيت وتخوف من الارتباك

في استطلاع أجراه "ملتقى المعلمين" وشارك فيه نحو 9900 شخص

كشف استطلاع شارك فيه نحو 9900 شخص عن رغبة ما نسبته 40% منهم عن أن تبدأ الاختبارات في شهر رمضان المبارك عند الساعة السادسة والنصف صباحاً، وذلك بعد قرار تقديمها الذي أعلنت عنه وزارة التعليم منتصف الأسبوع الحالي.

وتفصيلاً، أجرى ملتقى المعلمين استطلاعاً شارك فيه نحو 9900 شخص أبدت الأغلبية منهم 40% عن رغبتها في أن يبدأ موعد الاختبار في رمضان عند الساعة السادسة والنصف صباحاً بينما 35% يرون أن تبدأ عند الساعة السابعة و12% عند الساعة السابعة والنصف و13 عند الساعة الثامنة.

ويرى البعض أن تبدأ الاختبارات عند الساعة العاشرة حتى يتسنى لأولياء الأمور الموظفين في القطاعات الأخرى أن يوصلوا أبناءهم للمدارس حتى لا تحدث حالة من الارتباك في الأسرة، فيما يرى آخرون أن تقديم الاختبار ليكون في بداية الصباح له آثار إيجابية في فك الاختناقات المرورية في المدن الكبرى، حيث يتزامن الطلاب والموظفون في آن واحد.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، لتكون يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ الموافق 3/ 5/ 2020، على أن تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الخميس 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 /5/ 2020.

وأوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الوزارة درست مبررات تقديم الاختبارات، وتوصلت إلى أن هناك مصلحة في عدم وجود فترة توقف خلال شهر رمضان والعودة للاختبارات بعد إجازة عيد الفطر، ورفعت تقريراً بذلك إلى المقام السامي.

وأضاف "آل الشيخ" أن بداية اختبارات الدور الثاني في المرحلة الابتدائية ستكون يوم الاثنين 18/ 9/ 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية بمدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ، كما ستبدأ اختبارات الدور الثاني في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الثلاثاء 10/ 10/ 1441هـ.