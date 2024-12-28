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"همة جبل".. شاهد فنانة سعودية ترسم لوحة بأكثر من مليونَي قطعة

"سارة الزايدي" استهلمت مقولة ولي العهد في عمل فني استغرق 5 أشهر

تمكّنت فتاة سعودية، تقتني الخامات وتوظفها في لوحاتها الفنية بفن وإبداع وهمة؛ من أن ترسم صوراً تعبيرية تختزل العبارات وعشرات الكلمات.

وكان الشغف هو الذي قاد الفنانة التشكيلية سارة بنت حسين الزايدي التي تعلقت بالفن منذ نعومة أظفارها.

وفي لوحتها الفنية "همة جبل"؛ استلهمت ما قاله سمو ولي العهد: "إن همة السعوديين مثل جبل طويق".

ومن هذه العبارة، انبثقت فكرة اللوحة، التي استغرقت خمسة أشهر، حيث اقتنت "الزايدي" أحجار اللوحة من جبل طويق، لترسم لوحة جمالية بلغ ارتفاعها 160 سم وعرضها 106سم، واستخدمت نحو مليونَي قطعة، منها: الماس، وأنواع عديدة من العقيق، والأوبستيان، وكذلك الزبرجد، والكهرمان، والكوارتس، وخشب كوك، والصدف الطبيعي، وقشر العود الكمبودي، وسواروفسكي، وغيرها من الأحجار.

ورسمت الفنانة السعودية عدة صور فنية، مثل: لوحة النمر العربي التي أرادت من خلالها الإسهام في نشر الوعي للحفاظ على النمر العربي الذي أصبح مهددًا بالانقراض.

وقالت "الزايدي": "أي شخص يبحث عن النجاح والتميز في مهنته من الطبيعي أن يواجه بعض الصعوبات والمعوقات، ومن المهم جعلها محفزات لتحقيق ما نطمح إليه"، داعيةً إلى نشر المزيد من الإبداع والتميز في جميع المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"همة جبل".. شاهد فنانة سعودية ترسم لوحة بأكثر من مليونَي قطعة
سبق

تمكّنت فتاة سعودية، تقتني الخامات وتوظفها في لوحاتها الفنية بفن وإبداع وهمة؛ من أن ترسم صوراً تعبيرية تختزل العبارات وعشرات الكلمات.

وكان الشغف هو الذي قاد الفنانة التشكيلية سارة بنت حسين الزايدي التي تعلقت بالفن منذ نعومة أظفارها.

وفي لوحتها الفنية "همة جبل"؛ استلهمت ما قاله سمو ولي العهد: "إن همة السعوديين مثل جبل طويق".

ومن هذه العبارة، انبثقت فكرة اللوحة، التي استغرقت خمسة أشهر، حيث اقتنت "الزايدي" أحجار اللوحة من جبل طويق، لترسم لوحة جمالية بلغ ارتفاعها 160 سم وعرضها 106سم، واستخدمت نحو مليونَي قطعة، منها: الماس، وأنواع عديدة من العقيق، والأوبستيان، وكذلك الزبرجد، والكهرمان، والكوارتس، وخشب كوك، والصدف الطبيعي، وقشر العود الكمبودي، وسواروفسكي، وغيرها من الأحجار.

ورسمت الفنانة السعودية عدة صور فنية، مثل: لوحة النمر العربي التي أرادت من خلالها الإسهام في نشر الوعي للحفاظ على النمر العربي الذي أصبح مهددًا بالانقراض.

وقالت "الزايدي": "أي شخص يبحث عن النجاح والتميز في مهنته من الطبيعي أن يواجه بعض الصعوبات والمعوقات، ومن المهم جعلها محفزات لتحقيق ما نطمح إليه"، داعيةً إلى نشر المزيد من الإبداع والتميز في جميع المجالات.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
03:27 PM

"همة جبل".. شاهد فنانة سعودية ترسم لوحة بأكثر من مليونَي قطعة

"سارة الزايدي" استهلمت مقولة ولي العهد في عمل فني استغرق 5 أشهر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّنت فتاة سعودية، تقتني الخامات وتوظفها في لوحاتها الفنية بفن وإبداع وهمة؛ من أن ترسم صوراً تعبيرية تختزل العبارات وعشرات الكلمات.

وكان الشغف هو الذي قاد الفنانة التشكيلية سارة بنت حسين الزايدي التي تعلقت بالفن منذ نعومة أظفارها.

وفي لوحتها الفنية "همة جبل"؛ استلهمت ما قاله سمو ولي العهد: "إن همة السعوديين مثل جبل طويق".

ومن هذه العبارة، انبثقت فكرة اللوحة، التي استغرقت خمسة أشهر، حيث اقتنت "الزايدي" أحجار اللوحة من جبل طويق، لترسم لوحة جمالية بلغ ارتفاعها 160 سم وعرضها 106سم، واستخدمت نحو مليونَي قطعة، منها: الماس، وأنواع عديدة من العقيق، والأوبستيان، وكذلك الزبرجد، والكهرمان، والكوارتس، وخشب كوك، والصدف الطبيعي، وقشر العود الكمبودي، وسواروفسكي، وغيرها من الأحجار.

ورسمت الفنانة السعودية عدة صور فنية، مثل: لوحة النمر العربي التي أرادت من خلالها الإسهام في نشر الوعي للحفاظ على النمر العربي الذي أصبح مهددًا بالانقراض.

وقالت "الزايدي": "أي شخص يبحث عن النجاح والتميز في مهنته من الطبيعي أن يواجه بعض الصعوبات والمعوقات، ومن المهم جعلها محفزات لتحقيق ما نطمح إليه"، داعيةً إلى نشر المزيد من الإبداع والتميز في جميع المجالات.

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