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بالصور.. ضبط ٤٤ مخالفًا يمارسون الذبح العشوائي بالدمام

في الطرقات العامة وتحت خطوط الضغط العالي بسوق الأغنام

كشف رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، عن ضبط ٤٤ مخالفًا من العمالة الوافدة يمارسون "الذبح العشوائي".

وقال "القحطاني": إدارة الأسواق تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط ٤٤ مخالفًا من العمالة الوافدة، يقومون بممارسة الذبح العشوائي في صباح العيد، وذلك في الطرقات العامة وتحت خطوط الضغط العالي بسوق الأغنام، وفي مواقع تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية وباستخدام أدوات للذبح ملوثة وغير صالحة للاستخدام.

وأضاف: اتضح وجود أضاحي مريضة وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تلويث الأماكن العامة، وستطبق البلدية لائحة الجزاءات والغرامات وإحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.

وأكد استمرار الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ حرصًا على سلامة المستهلكين وعلى الصحة العامة.

ودعا القحطاني جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين وعدم التعاون معهم؛ وذلك لسلامة أضاحيهم وضمان خلوها من الأمراض؛ وذلك بذبحها في المسالخ المرخصة؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة عوائلهم.

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بالصور.. ضبط ٤٤ مخالفًا يمارسون الذبح العشوائي بالدمام
سبق

كشف رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، عن ضبط ٤٤ مخالفًا من العمالة الوافدة يمارسون "الذبح العشوائي".

وقال "القحطاني": إدارة الأسواق تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط ٤٤ مخالفًا من العمالة الوافدة، يقومون بممارسة الذبح العشوائي في صباح العيد، وذلك في الطرقات العامة وتحت خطوط الضغط العالي بسوق الأغنام، وفي مواقع تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية وباستخدام أدوات للذبح ملوثة وغير صالحة للاستخدام.

وأضاف: اتضح وجود أضاحي مريضة وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تلويث الأماكن العامة، وستطبق البلدية لائحة الجزاءات والغرامات وإحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.

وأكد استمرار الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ حرصًا على سلامة المستهلكين وعلى الصحة العامة.

ودعا القحطاني جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين وعدم التعاون معهم؛ وذلك لسلامة أضاحيهم وضمان خلوها من الأمراض؛ وذلك بذبحها في المسالخ المرخصة؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة عوائلهم.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
05:03 PM

بالصور.. ضبط ٤٤ مخالفًا يمارسون الذبح العشوائي بالدمام

في الطرقات العامة وتحت خطوط الضغط العالي بسوق الأغنام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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كشف رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، عن ضبط ٤٤ مخالفًا من العمالة الوافدة يمارسون "الذبح العشوائي".

وقال "القحطاني": إدارة الأسواق تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط ٤٤ مخالفًا من العمالة الوافدة، يقومون بممارسة الذبح العشوائي في صباح العيد، وذلك في الطرقات العامة وتحت خطوط الضغط العالي بسوق الأغنام، وفي مواقع تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية وباستخدام أدوات للذبح ملوثة وغير صالحة للاستخدام.

وأضاف: اتضح وجود أضاحي مريضة وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تلويث الأماكن العامة، وستطبق البلدية لائحة الجزاءات والغرامات وإحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.

وأكد استمرار الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ حرصًا على سلامة المستهلكين وعلى الصحة العامة.

ودعا القحطاني جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين وعدم التعاون معهم؛ وذلك لسلامة أضاحيهم وضمان خلوها من الأمراض؛ وذلك بذبحها في المسالخ المرخصة؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة عوائلهم.

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