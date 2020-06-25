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"كورونا" يفجر أزمة أدوية حادّة في السودان

الصيدليات تعلن يوميًّا نفاد أحد الأصناف

يعاني السودانيون من أزمة أدوية حادّة في بلد يواجه أصلًا أزمة اقتصادية حادة، وفي خضمّ أزمة فيروس كورونا المستجد؛ ما يضع السلطات أمام تحديات إضافية في مرحلة تلي ثلاثين سنة من حكم الرئيس عمر البشير الذي أطيح به السنة الماضية.

وأوضح عبد العزيز آدم ذو السبعة والعشرين عامًا، الذي يعاني من مرض الربو؛ أنه جاء إلى الخرطوم من أم درمان بحثًا عن الدواء الذي يتناوله بانتظام ولكنه لم يجده؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أنه يبحث منذ ثلاثة أيام عن الدواء ولم يجده حتى الآن.

من جانبه ذكر عبد العزيز عثمان، وهو صاحب صيدلية بالقرب من مستشفى الخرطوم، كبرى مستشفيات السودان؛ أن هناك نقصًا في الكثير من الأدوية والمتبقي منها آخذٌ في النقصان.

وبيّن أن استمرار الوضع على هذا الحال سيضطره إلى إغلاق صيدليته.

وبات أمرًا عاديًّا أن تعلن الصيدليات يوميًّا نفاد أحد أصناف الدواء.

وزاد تفشّي فيروس كورونا المستجدّ من حدة الأزمة بسبب إغلاق الحدود.

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"كورونا" يفجر أزمة أدوية حادّة في السودان
سبق

يعاني السودانيون من أزمة أدوية حادّة في بلد يواجه أصلًا أزمة اقتصادية حادة، وفي خضمّ أزمة فيروس كورونا المستجد؛ ما يضع السلطات أمام تحديات إضافية في مرحلة تلي ثلاثين سنة من حكم الرئيس عمر البشير الذي أطيح به السنة الماضية.

وأوضح عبد العزيز آدم ذو السبعة والعشرين عامًا، الذي يعاني من مرض الربو؛ أنه جاء إلى الخرطوم من أم درمان بحثًا عن الدواء الذي يتناوله بانتظام ولكنه لم يجده؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أنه يبحث منذ ثلاثة أيام عن الدواء ولم يجده حتى الآن.

من جانبه ذكر عبد العزيز عثمان، وهو صاحب صيدلية بالقرب من مستشفى الخرطوم، كبرى مستشفيات السودان؛ أن هناك نقصًا في الكثير من الأدوية والمتبقي منها آخذٌ في النقصان.

وبيّن أن استمرار الوضع على هذا الحال سيضطره إلى إغلاق صيدليته.

وبات أمرًا عاديًّا أن تعلن الصيدليات يوميًّا نفاد أحد أصناف الدواء.

وزاد تفشّي فيروس كورونا المستجدّ من حدة الأزمة بسبب إغلاق الحدود.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
05:39 PM

"كورونا" يفجر أزمة أدوية حادّة في السودان

الصيدليات تعلن يوميًّا نفاد أحد الأصناف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعاني السودانيون من أزمة أدوية حادّة في بلد يواجه أصلًا أزمة اقتصادية حادة، وفي خضمّ أزمة فيروس كورونا المستجد؛ ما يضع السلطات أمام تحديات إضافية في مرحلة تلي ثلاثين سنة من حكم الرئيس عمر البشير الذي أطيح به السنة الماضية.

وأوضح عبد العزيز آدم ذو السبعة والعشرين عامًا، الذي يعاني من مرض الربو؛ أنه جاء إلى الخرطوم من أم درمان بحثًا عن الدواء الذي يتناوله بانتظام ولكنه لم يجده؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أنه يبحث منذ ثلاثة أيام عن الدواء ولم يجده حتى الآن.

من جانبه ذكر عبد العزيز عثمان، وهو صاحب صيدلية بالقرب من مستشفى الخرطوم، كبرى مستشفيات السودان؛ أن هناك نقصًا في الكثير من الأدوية والمتبقي منها آخذٌ في النقصان.

وبيّن أن استمرار الوضع على هذا الحال سيضطره إلى إغلاق صيدليته.

وبات أمرًا عاديًّا أن تعلن الصيدليات يوميًّا نفاد أحد أصناف الدواء.

وزاد تفشّي فيروس كورونا المستجدّ من حدة الأزمة بسبب إغلاق الحدود.

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