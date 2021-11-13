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مع اعتدال الأجواء.. "كفاءة": الإضاءة الطبيعية تغني عن الإنارة وتوفِّر الطاقة الكهربائية

المستوى الأخضر يوفِّر ثماني مرات عن "التقليدية" أي 75% من الاستهلاك

حثَّ المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على استخدام مصابيح الإنارة من نوع LED ؛ لأنها الأكثر توفيرًا للطاقة الكهربائية، وأيضًا الحرص على استخدام الإضاءة الطبيعية التي تغني عن الإنارة، وخصوصًا مع اعتدال الأجواء.

وأوضح أن التوفير بين الإضاءة LED "الموفرة"، والعادية "غير الموفرة"، يمكن أن يصل إلى مبلغ "7723 ريالاً"، وذلك في ظروف مقارنة متشابهة "على مدى خمس سنوات - تشغيل ثلاث ساعات يوميا - تعرفة الاستهلاك 18 هللة - قوة الإضاءة 800 Lumens"، وبتوفير يصل إلى 78 %.

وتهدف الحملة إلى التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة، سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة، أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة، تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.

وتشمل الرسائل الرئيسية للحملة الآتي:

- الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثماني مرات عن الإضاءة التقليدية.

- الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75 % من الاستهلاك.

- الإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية "المتوهجة".

- حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائيًّا عند عدم الحاجة.

- الإضاءة المصدرة للحرارة "المتوهجة" تزيد استهلاك أجهزة التكييف.

- تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك.

- تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد.

- إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع اعتدال الأجواء.. "كفاءة": الإضاءة الطبيعية تغني عن الإنارة وتوفِّر الطاقة الكهربائية
سبق

حثَّ المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على استخدام مصابيح الإنارة من نوع LED ؛ لأنها الأكثر توفيرًا للطاقة الكهربائية، وأيضًا الحرص على استخدام الإضاءة الطبيعية التي تغني عن الإنارة، وخصوصًا مع اعتدال الأجواء.

وأوضح أن التوفير بين الإضاءة LED "الموفرة"، والعادية "غير الموفرة"، يمكن أن يصل إلى مبلغ "7723 ريالاً"، وذلك في ظروف مقارنة متشابهة "على مدى خمس سنوات - تشغيل ثلاث ساعات يوميا - تعرفة الاستهلاك 18 هللة - قوة الإضاءة 800 Lumens"، وبتوفير يصل إلى 78 %.

وتهدف الحملة إلى التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة، سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة، أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة، تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.

وتشمل الرسائل الرئيسية للحملة الآتي:

- الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثماني مرات عن الإضاءة التقليدية.

- الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75 % من الاستهلاك.

- الإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية "المتوهجة".

- حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائيًّا عند عدم الحاجة.

- الإضاءة المصدرة للحرارة "المتوهجة" تزيد استهلاك أجهزة التكييف.

- تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك.

- تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد.

- إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
10:56 PM

مع اعتدال الأجواء.. "كفاءة": الإضاءة الطبيعية تغني عن الإنارة وتوفِّر الطاقة الكهربائية

المستوى الأخضر يوفِّر ثماني مرات عن "التقليدية" أي 75% من الاستهلاك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,227

حثَّ المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على استخدام مصابيح الإنارة من نوع LED ؛ لأنها الأكثر توفيرًا للطاقة الكهربائية، وأيضًا الحرص على استخدام الإضاءة الطبيعية التي تغني عن الإنارة، وخصوصًا مع اعتدال الأجواء.

وأوضح أن التوفير بين الإضاءة LED "الموفرة"، والعادية "غير الموفرة"، يمكن أن يصل إلى مبلغ "7723 ريالاً"، وذلك في ظروف مقارنة متشابهة "على مدى خمس سنوات - تشغيل ثلاث ساعات يوميا - تعرفة الاستهلاك 18 هللة - قوة الإضاءة 800 Lumens"، وبتوفير يصل إلى 78 %.

وتهدف الحملة إلى التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة، سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة، أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة، تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.

وتشمل الرسائل الرئيسية للحملة الآتي:

- الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثماني مرات عن الإضاءة التقليدية.

- الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75 % من الاستهلاك.

- الإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية "المتوهجة".

- حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائيًّا عند عدم الحاجة.

- الإضاءة المصدرة للحرارة "المتوهجة" تزيد استهلاك أجهزة التكييف.

- تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك.

- تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد.

- إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة.

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