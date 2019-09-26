أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين الشقيقة، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية بإحدى الفنادق بالمنامة. وكان في مقدمة المُهنّئين صاحب السمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. (ضيف الشرف)، وحضر الحفل عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى مملكة البحرين، كما حضر الحفلَ رجال الأعمال وشخصيات إعلامية وثقافية، وعدد كبير من المواطنين السعوديين والأشقاء البحرينيين. وكان في استقبال الجميع القائم بالأعمال بالإنابة ظافر بن إبراهيم عسيري، وأعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات التابعة لها. وقدّم الجميع التهاني للقائم بالأعمال وأعضاء السفارة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (89) للمملكة العربية السعودية، وأعربوا عن تمنياتهم الطيبة للمملكة العربية قيادة وشعبًا بالمزيد من التقدم والازدهار، كما ألقى "عسيري" كلمة أكد خلالها أهمية مناسبة اليوم الوطني في معرفة مرحلة بناء وتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده في مراحل البناء والتطور والإنجازات، وصولًا إلى عهد قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله. وأكد "عسيري" عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة والمتينة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة على كل المستويات؛ انطلاقًا من الروابط الأخوية والثوابت والرؤى التي تجمع بينهما، وبفضل الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وتضمّن الحفلُ عزفَ السلامين الملكيين السعودي والبحريني، وأيضًا عرض أفلام مرئية وثائقية عن المملكة وتاريخها ومنجزاتها التي تجسد مسيرة البناء والتنمية التي تحققت خلال مسيرة البناء والعطاء، وتوزيع للمطبوعات الإعلامية عن المملكة، وأيضًا مشاركة العديد من الجهات مثل شركة: "فيفا والخطوط السعودية والملحقية التعليمية السعودية"، مع الأغاني الوطنية عن المملكة والضيافة العربية.

شاهد.. سفارة خادم الحرمين في المنامة تحتفل باليوم الوطني حامد العلي سبق 2019-09-26 أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين الشقيقة، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية بإحدى الفنادق بالمنامة.

وكان في مقدمة المُهنّئين صاحب السمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. (ضيف الشرف)، وحضر الحفل عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى مملكة البحرين، كما حضر الحفلَ رجال الأعمال وشخصيات إعلامية وثقافية، وعدد كبير من المواطنين السعوديين والأشقاء البحرينيين.

وكان في استقبال الجميع القائم بالأعمال بالإنابة ظافر بن إبراهيم عسيري، وأعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات التابعة لها.

وقدّم الجميع التهاني للقائم بالأعمال وأعضاء السفارة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (89) للمملكة العربية السعودية، وأعربوا عن تمنياتهم الطيبة للمملكة العربية قيادة وشعبًا بالمزيد من التقدم والازدهار، كما ألقى "عسيري" كلمة أكد خلالها أهمية مناسبة اليوم الوطني في معرفة مرحلة بناء وتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده في مراحل البناء والتطور والإنجازات، وصولًا إلى عهد قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

وأكد "عسيري" عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة والمتينة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة على كل المستويات؛ انطلاقًا من الروابط الأخوية والثوابت والرؤى التي تجمع بينهما، وبفضل الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وتضمّن الحفلُ عزفَ السلامين الملكيين السعودي والبحريني، وأيضًا عرض أفلام مرئية وثائقية عن المملكة وتاريخها ومنجزاتها التي تجسد مسيرة البناء والتنمية التي تحققت خلال مسيرة البناء والعطاء، وتوزيع للمطبوعات الإعلامية عن المملكة، وأيضًا مشاركة العديد من الجهات مثل شركة: "فيفا والخطوط السعودية والملحقية التعليمية السعودية"، مع الأغاني الوطنية عن المملكة والضيافة العربية.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 09:35 AM

شاهد.. سفارة خادم الحرمين في المنامة تحتفل باليوم الوطني "عسيري" أكد عمق العلاقات بين المملكة وشقيقتها البحرين





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أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين الشقيقة، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية بإحدى الفنادق بالمنامة.

وكان في مقدمة المُهنّئين صاحب السمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. (ضيف الشرف)، وحضر الحفل عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى مملكة البحرين، كما حضر الحفلَ رجال الأعمال وشخصيات إعلامية وثقافية، وعدد كبير من المواطنين السعوديين والأشقاء البحرينيين.

وكان في استقبال الجميع القائم بالأعمال بالإنابة ظافر بن إبراهيم عسيري، وأعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات التابعة لها.

وقدّم الجميع التهاني للقائم بالأعمال وأعضاء السفارة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (89) للمملكة العربية السعودية، وأعربوا عن تمنياتهم الطيبة للمملكة العربية قيادة وشعبًا بالمزيد من التقدم والازدهار، كما ألقى "عسيري" كلمة أكد خلالها أهمية مناسبة اليوم الوطني في معرفة مرحلة بناء وتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده في مراحل البناء والتطور والإنجازات، وصولًا إلى عهد قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

وأكد "عسيري" عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة والمتينة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة على كل المستويات؛ انطلاقًا من الروابط الأخوية والثوابت والرؤى التي تجمع بينهما، وبفضل الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وتضمّن الحفلُ عزفَ السلامين الملكيين السعودي والبحريني، وأيضًا عرض أفلام مرئية وثائقية عن المملكة وتاريخها ومنجزاتها التي تجسد مسيرة البناء والتنمية التي تحققت خلال مسيرة البناء والعطاء، وتوزيع للمطبوعات الإعلامية عن المملكة، وأيضًا مشاركة العديد من الجهات مثل شركة: "فيفا والخطوط السعودية والملحقية التعليمية السعودية"، مع الأغاني الوطنية عن المملكة والضيافة العربية.