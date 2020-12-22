المملكة تشارك في اجتماع خبراء أمن الطيران بمنظمة الطيران المدني الدولي

تناولت "اليوم العالمي لأمن الطيران" و"المنصة الإلكترونية للشحن الجوي"

شاركت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في الاجتماع الحادي والثلاثين لخبراء أمن الطيران بمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، ومثّل وفد المملكة المشارك في الاجتماع مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لأمن الطيران محمد الفوزان.

وكانت هيئة الطيران المدني قدمت خلال الاجتماع الذي عُقد "عن بعد" ورقتي عمل بعنوان "اليوم العالمي لأمن الطيران المدني"، و"المنصة الإلكترونية للشحن الجوي- وشج" التي لاقت دعماً وتأييداً من الدول المشاركة في الاجتماع، كما قامت المملكة بالمشاركة في تقديم ورقتي عمل مع الدول الأعضاء بالمنظمة بعنوان "استخدام الوسائل الحية في الشحن الجوي والبريد"، و"التحقيق الأمني".

يذكر أن المملكة تشارك بشكل فاعل ومؤثر في مثل هذه الاجتماعات بهدف دعم التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية بما يعزز حضورها ووجودها الدولي والإقليمي ووضع القواعد والتوصيات والمواد الإرشادية التي تكفل حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.



وتبذل المملكة في هذا الإطار جهودها في تطوير أمن الطيران المدني وتبادل الخبرات للارتقاء بالمنظومة الأمنية في المطارات لتطبيق الإجراءات الأمنية وفق أعلى المعايير الدولية في المطارات، وتأهيل ورفع كفاءة العناصر الوطنية المؤهلة في مجال أمن الطيران.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع خبراء أمن الطيران بمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) يُعقد بشكل سنوي ويضم خبراء أمن الطيران بالدول الأعضاء بالمنظمة وبمشاركة عدد من الدول والشركات المصنعة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة بصناعة النقل الجوي.