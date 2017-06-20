ونقلت " رويترز " عن كوبر قوله " إنهم يضطلعون بقدر كبير من مهمة حماية المصالح الأمريكية والأفراد الأمريكيين ويتوجب علينا الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائنا خاصة عندما يكونون على الخطوط الأمامية ".

وأشار كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية في مؤتمر أن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما علاقات ثنائية طويلة الأمد مع السعودية.

شدد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن على الولايات المتحدة الوقوف بجانب السعودية بصفتها شريكاً أمنياً رئيساً.

مسؤول أمريكي: يجب الوقوف جنباً إلى جنب مع السعودية خالد علي سبق 2019-06-20 شدد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن على الولايات المتحدة الوقوف بجانب السعودية بصفتها شريكاً أمنياً رئيساً. وأشار كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية في مؤتمر أن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما علاقات ثنائية طويلة الأمد مع السعودية. ونقلت " رويترز " عن كوبر قوله " إنهم يضطلعون بقدر كبير من مهمة حماية المصالح الأمريكية والأفراد الأمريكيين ويتوجب علينا الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائنا خاصة عندما يكونون على الخطوط الأمامية ".

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440 11:36 PM

مسؤول أمريكي: يجب الوقوف جنباً إلى جنب مع السعودية





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شدد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن على الولايات المتحدة الوقوف بجانب السعودية بصفتها شريكاً أمنياً رئيساً.

وأشار كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية في مؤتمر أن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما علاقات ثنائية طويلة الأمد مع السعودية.

ونقلت " رويترز " عن كوبر قوله " إنهم يضطلعون بقدر كبير من مهمة حماية المصالح الأمريكية والأفراد الأمريكيين ويتوجب علينا الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائنا خاصة عندما يكونون على الخطوط الأمامية ".