النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العويران" يطالب بالاستماع لكلام الحكومة والبقاء في المنزل

قام بحلاقة شعره بنفسه رافضاً نصيحة صديقه

رفض لاعب الشباب (الدولي السابق) سعيد العويران مساعدة أحد أصدقائه بجلب حلاق خاص يقوم بحلاقة شعره في سكنه الخاص، حيث إن قراراً صدر قبل عدة أيام من الجهات الرسمية بإغلاق صالونات الحلاقة والمشاغل؛ حفاظاً على أفراد المجتمع من تفشي فيروس "كورونا".

وقام "العويران" من خلال مقطع فيديو بثه بحلاقة شعر رأسه بنفسه، موجهاً في ذات الوقت رسالة قال فيها: "لا بد أن نسمع كلام حكومتنا الرشيدة التي تطالب بالبقاء في المنزل؛ من أجل حمايتنا وحماية من نحب من انتقال وباء "كورونا" للآخرين، وأنا قمت بحلاقة شعر رأسي بنفسي، ولا حرج في ذلك".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"العويران" يطالب بالاستماع لكلام الحكومة والبقاء في المنزل
سبق

رفض لاعب الشباب (الدولي السابق) سعيد العويران مساعدة أحد أصدقائه بجلب حلاق خاص يقوم بحلاقة شعره في سكنه الخاص، حيث إن قراراً صدر قبل عدة أيام من الجهات الرسمية بإغلاق صالونات الحلاقة والمشاغل؛ حفاظاً على أفراد المجتمع من تفشي فيروس "كورونا".

وقام "العويران" من خلال مقطع فيديو بثه بحلاقة شعر رأسه بنفسه، موجهاً في ذات الوقت رسالة قال فيها: "لا بد أن نسمع كلام حكومتنا الرشيدة التي تطالب بالبقاء في المنزل؛ من أجل حمايتنا وحماية من نحب من انتقال وباء "كورونا" للآخرين، وأنا قمت بحلاقة شعر رأسي بنفسي، ولا حرج في ذلك".

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:07 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:02 PM

"العويران" يطالب بالاستماع لكلام الحكومة والبقاء في المنزل

قام بحلاقة شعره بنفسه رافضاً نصيحة صديقه

A A A
أحمد سرور - الرياض
26
16,981

رفض لاعب الشباب (الدولي السابق) سعيد العويران مساعدة أحد أصدقائه بجلب حلاق خاص يقوم بحلاقة شعره في سكنه الخاص، حيث إن قراراً صدر قبل عدة أيام من الجهات الرسمية بإغلاق صالونات الحلاقة والمشاغل؛ حفاظاً على أفراد المجتمع من تفشي فيروس "كورونا".

وقام "العويران" من خلال مقطع فيديو بثه بحلاقة شعر رأسه بنفسه، موجهاً في ذات الوقت رسالة قال فيها: "لا بد أن نسمع كلام حكومتنا الرشيدة التي تطالب بالبقاء في المنزل؛ من أجل حمايتنا وحماية من نحب من انتقال وباء "كورونا" للآخرين، وأنا قمت بحلاقة شعر رأسي بنفسي، ولا حرج في ذلك".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,517
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,970
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,493

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة