"الأرصاد" تتوقع طقسًا صحوًا على مكة والمدينة وجدة

تعرّف على درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس "صحوًا" على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجدة.

وقال المركز عبر موقعه الإلكتروني: درجة الحرارة حاليًّا في مكة المكرمة 42 درجة، والرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك.