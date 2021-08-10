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"جامعة حائل محصّنة".. رسالة تلقاها الطلاب ودعوة للقاح بلا موعد

فيما خصّصت مساراً لمنسوبي التعليم شريطة الحجز من "صحتي" أو "توكلنا"

حقّقت جامعة حائل شعارها "جامعة حائل محصّنة" بعد اشتراطها لدخول مقارها، الحصول على لقاح واحد على الأقل اعتباراً من 01 أغسطس 2021؛ 22 ذي الحجة 1442هـ.

وأتاحت الجامعة لجميع منسوبيها أخذ اللقاح في العيادات الجامعية دون موعد من الساعة 9 صباحاً حتى 3 مساءً من الأحد ‏إلى الخميس.

وأكّدت في رسالة نصية تلقاها طلابها، أنه يشترط لاستئناف الدراسة ودخول مقار الجامعة الحصول على الجرعتين من لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي في 21 المحرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021م.

وأشار وكيل الجامعة سعود النايف، في حديث سابق، إلى أن نسبة المحصنين من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وصلت إلى 85%.

يُشار إلى أن الجامعة نجحت في توعية منسوبيها بأهمية التحصين لزيادة نسبة التحصين ضد الفيروس منذ بداية التعليمات الصحية بأهمية أخذ الجرعة الأولى.

وكانت قد أسهمت الجامعة مبكراً في تسهيل أخذ اللقاح لمنسوبيها كافة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفين وعائلاتهم -ويشمل ذلك الأبناء والوالدين والزوج والزوجة- ما أسهم أيضاً في التخفيف عن مراكز اللقاح بالمنطقة، وأتاحت أخيراً المركز لجميع المواطنين والمقيمين.

وخصّصت الجامعة مساراً خاصاً لمنسوبي التعليم العام ‏والطلاب والطالبات من الفئة العمرية ١٢ - ١٨ عاماً، لأخذ اللقاح ضد ‏فيروس كورونا "كوفيد-19" في عياداتها، وذلك من مبدأ التعاون المشترك بين الجامعة ‏وإدارة التعليم بمنطقة حائل، شريطة الحجز من خلال ‏تطبيق "صحتي" أو "توكلنا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة حائل محصّنة".. رسالة تلقاها الطلاب ودعوة للقاح بلا موعد
سبق

حقّقت جامعة حائل شعارها "جامعة حائل محصّنة" بعد اشتراطها لدخول مقارها، الحصول على لقاح واحد على الأقل اعتباراً من 01 أغسطس 2021؛ 22 ذي الحجة 1442هـ.

وأتاحت الجامعة لجميع منسوبيها أخذ اللقاح في العيادات الجامعية دون موعد من الساعة 9 صباحاً حتى 3 مساءً من الأحد ‏إلى الخميس.

وأكّدت في رسالة نصية تلقاها طلابها، أنه يشترط لاستئناف الدراسة ودخول مقار الجامعة الحصول على الجرعتين من لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي في 21 المحرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021م.

وأشار وكيل الجامعة سعود النايف، في حديث سابق، إلى أن نسبة المحصنين من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وصلت إلى 85%.

يُشار إلى أن الجامعة نجحت في توعية منسوبيها بأهمية التحصين لزيادة نسبة التحصين ضد الفيروس منذ بداية التعليمات الصحية بأهمية أخذ الجرعة الأولى.

وكانت قد أسهمت الجامعة مبكراً في تسهيل أخذ اللقاح لمنسوبيها كافة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفين وعائلاتهم -ويشمل ذلك الأبناء والوالدين والزوج والزوجة- ما أسهم أيضاً في التخفيف عن مراكز اللقاح بالمنطقة، وأتاحت أخيراً المركز لجميع المواطنين والمقيمين.

وخصّصت الجامعة مساراً خاصاً لمنسوبي التعليم العام ‏والطلاب والطالبات من الفئة العمرية ١٢ - ١٨ عاماً، لأخذ اللقاح ضد ‏فيروس كورونا "كوفيد-19" في عياداتها، وذلك من مبدأ التعاون المشترك بين الجامعة ‏وإدارة التعليم بمنطقة حائل، شريطة الحجز من خلال ‏تطبيق "صحتي" أو "توكلنا".

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
02:18 PM

"جامعة حائل محصّنة".. رسالة تلقاها الطلاب ودعوة للقاح بلا موعد

فيما خصّصت مساراً لمنسوبي التعليم شريطة الحجز من "صحتي" أو "توكلنا"

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خالد السليمي - حائل
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حقّقت جامعة حائل شعارها "جامعة حائل محصّنة" بعد اشتراطها لدخول مقارها، الحصول على لقاح واحد على الأقل اعتباراً من 01 أغسطس 2021؛ 22 ذي الحجة 1442هـ.

وأتاحت الجامعة لجميع منسوبيها أخذ اللقاح في العيادات الجامعية دون موعد من الساعة 9 صباحاً حتى 3 مساءً من الأحد ‏إلى الخميس.

وأكّدت في رسالة نصية تلقاها طلابها، أنه يشترط لاستئناف الدراسة ودخول مقار الجامعة الحصول على الجرعتين من لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي في 21 المحرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021م.

وأشار وكيل الجامعة سعود النايف، في حديث سابق، إلى أن نسبة المحصنين من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وصلت إلى 85%.

يُشار إلى أن الجامعة نجحت في توعية منسوبيها بأهمية التحصين لزيادة نسبة التحصين ضد الفيروس منذ بداية التعليمات الصحية بأهمية أخذ الجرعة الأولى.

وكانت قد أسهمت الجامعة مبكراً في تسهيل أخذ اللقاح لمنسوبيها كافة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفين وعائلاتهم -ويشمل ذلك الأبناء والوالدين والزوج والزوجة- ما أسهم أيضاً في التخفيف عن مراكز اللقاح بالمنطقة، وأتاحت أخيراً المركز لجميع المواطنين والمقيمين.

وخصّصت الجامعة مساراً خاصاً لمنسوبي التعليم العام ‏والطلاب والطالبات من الفئة العمرية ١٢ - ١٨ عاماً، لأخذ اللقاح ضد ‏فيروس كورونا "كوفيد-19" في عياداتها، وذلك من مبدأ التعاون المشترك بين الجامعة ‏وإدارة التعليم بمنطقة حائل، شريطة الحجز من خلال ‏تطبيق "صحتي" أو "توكلنا".

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