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شاهد.. انطلاق النسخة الأولى من ملتقى "أسرار" للتصوير بالقصيم

السالم: يتضمن 44 معرضًا مشاركًا ويقيم ورشًا تدريبية متخصصة

انطلقت اليوم الثلاثاء، النسخة الأولى من ملتقى "أسرار" للتصوير بمركز النخلة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وتنظمه "هادف" للشباب، بالشراكة مع مجلس شباب القصيم وأمانة المنطقة، ويستمر خمسة أيام؛ حيث يهدف الملتقى لتقديم وتحفيز إبداعات المصورين المحترفين بالمنطقة، واستضافة عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في مجال التصوير.


وأكد المدير التنفيذي للملتقى صالح السالم، أن الملتقى يحوي أكثر من 44 معرضًا مشاركًا، ويقيم عددًا من الورش التدريبية المتخصصة؛ مثل: دورة الإضاءة السنيمائية، وحياة الناس والسفر وعلاقتهما بالتصوير، وتصوير الطبيعية، وتوزيع الإضاءة، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الثقافية للزوار، كما خصص الملتقى جناحًا خاصًّا بعنوان "حراج أسرار"؛ لبيع وشراء الكاميرات النادرة أو المستعملة وأدواتها، فضلاً عن مشاركات للجهات الحكومية.


ويحتضن المعرض جناحًا خاصًّا بالأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، والأمير فهد بن تركي نائب أمير منطقة القصيم، يستعرض فيها أبرز اللقطات والصور الإبداعية والإنجازات التي مرت في عهده.


وقدم "السالم" جزيل شكره للأمير فيصل على دعمه المستمر لشباب المنطقة، آملًا أن يكون الملتقى حاضنًا للمتميزين ومحفزًا لهم في مجال التصوير.

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شاهد.. انطلاق النسخة الأولى من ملتقى "أسرار" للتصوير بالقصيم
سبق

انطلقت اليوم الثلاثاء، النسخة الأولى من ملتقى "أسرار" للتصوير بمركز النخلة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وتنظمه "هادف" للشباب، بالشراكة مع مجلس شباب القصيم وأمانة المنطقة، ويستمر خمسة أيام؛ حيث يهدف الملتقى لتقديم وتحفيز إبداعات المصورين المحترفين بالمنطقة، واستضافة عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في مجال التصوير.


وأكد المدير التنفيذي للملتقى صالح السالم، أن الملتقى يحوي أكثر من 44 معرضًا مشاركًا، ويقيم عددًا من الورش التدريبية المتخصصة؛ مثل: دورة الإضاءة السنيمائية، وحياة الناس والسفر وعلاقتهما بالتصوير، وتصوير الطبيعية، وتوزيع الإضاءة، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الثقافية للزوار، كما خصص الملتقى جناحًا خاصًّا بعنوان "حراج أسرار"؛ لبيع وشراء الكاميرات النادرة أو المستعملة وأدواتها، فضلاً عن مشاركات للجهات الحكومية.


ويحتضن المعرض جناحًا خاصًّا بالأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، والأمير فهد بن تركي نائب أمير منطقة القصيم، يستعرض فيها أبرز اللقطات والصور الإبداعية والإنجازات التي مرت في عهده.


وقدم "السالم" جزيل شكره للأمير فيصل على دعمه المستمر لشباب المنطقة، آملًا أن يكون الملتقى حاضنًا للمتميزين ومحفزًا لهم في مجال التصوير.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
10:09 PM

شاهد.. انطلاق النسخة الأولى من ملتقى "أسرار" للتصوير بالقصيم

السالم: يتضمن 44 معرضًا مشاركًا ويقيم ورشًا تدريبية متخصصة

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عيسى الحربي - الرياض
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انطلقت اليوم الثلاثاء، النسخة الأولى من ملتقى "أسرار" للتصوير بمركز النخلة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وتنظمه "هادف" للشباب، بالشراكة مع مجلس شباب القصيم وأمانة المنطقة، ويستمر خمسة أيام؛ حيث يهدف الملتقى لتقديم وتحفيز إبداعات المصورين المحترفين بالمنطقة، واستضافة عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في مجال التصوير.


وأكد المدير التنفيذي للملتقى صالح السالم، أن الملتقى يحوي أكثر من 44 معرضًا مشاركًا، ويقيم عددًا من الورش التدريبية المتخصصة؛ مثل: دورة الإضاءة السنيمائية، وحياة الناس والسفر وعلاقتهما بالتصوير، وتصوير الطبيعية، وتوزيع الإضاءة، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الثقافية للزوار، كما خصص الملتقى جناحًا خاصًّا بعنوان "حراج أسرار"؛ لبيع وشراء الكاميرات النادرة أو المستعملة وأدواتها، فضلاً عن مشاركات للجهات الحكومية.


ويحتضن المعرض جناحًا خاصًّا بالأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، والأمير فهد بن تركي نائب أمير منطقة القصيم، يستعرض فيها أبرز اللقطات والصور الإبداعية والإنجازات التي مرت في عهده.


وقدم "السالم" جزيل شكره للأمير فيصل على دعمه المستمر لشباب المنطقة، آملًا أن يكون الملتقى حاضنًا للمتميزين ومحفزًا لهم في مجال التصوير.

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