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"التعليم" تحدِّد الأحد القادم موعدًا لدخول الطلاب "المدرسة الافتراضية"

تتيح تواصل المعلم والطالب في الشرح وحل الواجبات وإجراء الاختبارات

حدَّدت وزارة التعليم يوم الأحد القادم موعدًا لبداية تسجيل الطلاب ودخولهم في منصة مدارسهم الافتراضية، التي من خلالها يمكنهم (المعلم والطالب) التواصل في متطلبات الحصة التعليمية.

وأوضحت الوزارة في رسالة إلكترونية على صفحة منظومة التعليم الموحدة أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور كافة في هذا الأسبوع الاستفادة من المصادر التعليمية غير المتزامنة والرسمية، وذلك من خلال بوابة "عين".

وأضافت بأنه بدءًا من الأحد المقبل 1441/ 7/ 20هـ يبدأ تسجيل الدخول إلى منصة المدرسة الافتراضية (vschool.sa)لإتمام العمليات التعليمية، والتواصل بين المعلم والطالب في الشرح، وحل الواجبات وإجراء الاختبارات.

وزارة التعليم الحصة التعليمية المدرسة الافتراضية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تحدِّد الأحد القادم موعدًا لدخول الطلاب "المدرسة الافتراضية"
سبق

حدَّدت وزارة التعليم يوم الأحد القادم موعدًا لبداية تسجيل الطلاب ودخولهم في منصة مدارسهم الافتراضية، التي من خلالها يمكنهم (المعلم والطالب) التواصل في متطلبات الحصة التعليمية.

وأوضحت الوزارة في رسالة إلكترونية على صفحة منظومة التعليم الموحدة أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور كافة في هذا الأسبوع الاستفادة من المصادر التعليمية غير المتزامنة والرسمية، وذلك من خلال بوابة "عين".

وأضافت بأنه بدءًا من الأحد المقبل 1441/ 7/ 20هـ يبدأ تسجيل الدخول إلى منصة المدرسة الافتراضية (vschool.sa)لإتمام العمليات التعليمية، والتواصل بين المعلم والطالب في الشرح، وحل الواجبات وإجراء الاختبارات.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:15 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:42 PM

"التعليم" تحدِّد الأحد القادم موعدًا لدخول الطلاب "المدرسة الافتراضية"

تتيح تواصل المعلم والطالب في الشرح وحل الواجبات وإجراء الاختبارات

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
10
22,978

حدَّدت وزارة التعليم يوم الأحد القادم موعدًا لبداية تسجيل الطلاب ودخولهم في منصة مدارسهم الافتراضية، التي من خلالها يمكنهم (المعلم والطالب) التواصل في متطلبات الحصة التعليمية.

وأوضحت الوزارة في رسالة إلكترونية على صفحة منظومة التعليم الموحدة أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور كافة في هذا الأسبوع الاستفادة من المصادر التعليمية غير المتزامنة والرسمية، وذلك من خلال بوابة "عين".

وأضافت بأنه بدءًا من الأحد المقبل 1441/ 7/ 20هـ يبدأ تسجيل الدخول إلى منصة المدرسة الافتراضية (vschool.sa)لإتمام العمليات التعليمية، والتواصل بين المعلم والطالب في الشرح، وحل الواجبات وإجراء الاختبارات.

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