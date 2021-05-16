وبيّن أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع، وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم, تضمن استمرار حالة نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة, وتدني مدى الرؤية.

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-16 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم, تضمن استمرار حالة نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة, وتدني مدى الرؤية. وبيّن أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع، وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442 08:22 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة في حالة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 7 مساء





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم, تضمن استمرار حالة نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة, وتدني مدى الرؤية.

وبيّن أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع، وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم.