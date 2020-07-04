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الشرقية.. حملات رقابية لمراقبة تطبيق البروتوكولات الجديدة للمطاعم والمقاهي والجنائز

حرصًا من أمانة المنطقة على تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد

شرعت أمانة المنطقة الشرقية في توسيع حملاتها الرقابية على المحلات والأسواق التجارية؛ حرصًا منها على تطبيق تلك المحلات للبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.



وشملت الجولات التأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، بالإضافة إلى بروتوكولات محلات الخياطة الرجالية والمشاغل النسائية، وإضافة بروتوكولات للحلاقة للأطفال والمطاعم والمقاهي، وبروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها.



وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: بروتوكولات الأفراح والمناسبات والاستراحات ركزت على لبس العاملين للكمامات في جميع الأوقات، إضافة إلى ارتداء الحضور للكمامات طوال الوقت وتوزيع مطهرات لليدين ووضعها في أماكن بارزة.



وأضاف: تم التركيز كذلك على التهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة، والاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه، استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب.



وأردف: حرصت البروتوكولات على تطهير العاملات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر كحولي معتمد وتغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية، وخاصة المكيفات بشكل دوري، وألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات.



وأوضح "الصفيان" أن الإجراءات الوقائية التي ركزت عليها هذه البروتوكولات عن ألا يزيد عدد الحضور على ٥٠ فرداً، وضع علامات أو ملصقات للتباعد الاجتماعي، تنظيم الطاولات بشكل يضمن التباعد الاجتماعي، وضع مطهرات الأيدي بجانب الأجهزة متعددة الاستعمالات، وأن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لتطبيق التباعد الاجتماعي.



وفيما يتعلّق بأبرز بروتوكولات محلات الخياطة الرجالية والمشاغل النسائية، قال "الصفيان": يجب منع دخول الأطفال الأقل من سبع سنوات إلى تلك المحلات، إضافة إلى توفير المطهرات والمعقمات في كافة أرجاء المحلات وفحص درجة الحرارة للعملاء وللعاملين قبل دخول المحل، والحرص على توفير أدوات السلامة والوقاية، وتعقيم المحلات بين حين وآخر، وحفظ بيانات العملاء حتى يسهل الرجوع إليها في التقصي الوبائي.



وأضاف: بروتوكولات المطاعم والمقاهي حدثت لتشمل السماح بفتح أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم المخصصة لعرض الترفيه، بشرط أن تكون مساحتها تسمح بتطبيق التباعد الاجتماعي، مع ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات الأماكن الترفيهية.



وتابع: وبروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية حدثت بالسماح بالحلاقة للأطفال دون السبعة أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال.



وأشار إلى ضرورة تقيد الجميع بتطبيق البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، مؤكدًا أن المواطن والمقيم هو عين الأمانة في الإبلاغ عن كل من لا يطبق تلك البروتوكولات ويعرّض سلامة الجميع للخطر بالتواصل عبر مركز ٩٤٠ أو من خلال قنوات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. حملات رقابية لمراقبة تطبيق البروتوكولات الجديدة للمطاعم والمقاهي والجنائز
سبق

شرعت أمانة المنطقة الشرقية في توسيع حملاتها الرقابية على المحلات والأسواق التجارية؛ حرصًا منها على تطبيق تلك المحلات للبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.



وشملت الجولات التأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، بالإضافة إلى بروتوكولات محلات الخياطة الرجالية والمشاغل النسائية، وإضافة بروتوكولات للحلاقة للأطفال والمطاعم والمقاهي، وبروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها.



وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: بروتوكولات الأفراح والمناسبات والاستراحات ركزت على لبس العاملين للكمامات في جميع الأوقات، إضافة إلى ارتداء الحضور للكمامات طوال الوقت وتوزيع مطهرات لليدين ووضعها في أماكن بارزة.



وأضاف: تم التركيز كذلك على التهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة، والاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه، استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب.



وأردف: حرصت البروتوكولات على تطهير العاملات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر كحولي معتمد وتغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية، وخاصة المكيفات بشكل دوري، وألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات.



وأوضح "الصفيان" أن الإجراءات الوقائية التي ركزت عليها هذه البروتوكولات عن ألا يزيد عدد الحضور على ٥٠ فرداً، وضع علامات أو ملصقات للتباعد الاجتماعي، تنظيم الطاولات بشكل يضمن التباعد الاجتماعي، وضع مطهرات الأيدي بجانب الأجهزة متعددة الاستعمالات، وأن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لتطبيق التباعد الاجتماعي.



وفيما يتعلّق بأبرز بروتوكولات محلات الخياطة الرجالية والمشاغل النسائية، قال "الصفيان": يجب منع دخول الأطفال الأقل من سبع سنوات إلى تلك المحلات، إضافة إلى توفير المطهرات والمعقمات في كافة أرجاء المحلات وفحص درجة الحرارة للعملاء وللعاملين قبل دخول المحل، والحرص على توفير أدوات السلامة والوقاية، وتعقيم المحلات بين حين وآخر، وحفظ بيانات العملاء حتى يسهل الرجوع إليها في التقصي الوبائي.



وأضاف: بروتوكولات المطاعم والمقاهي حدثت لتشمل السماح بفتح أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم المخصصة لعرض الترفيه، بشرط أن تكون مساحتها تسمح بتطبيق التباعد الاجتماعي، مع ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات الأماكن الترفيهية.



وتابع: وبروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية حدثت بالسماح بالحلاقة للأطفال دون السبعة أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال.



وأشار إلى ضرورة تقيد الجميع بتطبيق البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، مؤكدًا أن المواطن والمقيم هو عين الأمانة في الإبلاغ عن كل من لا يطبق تلك البروتوكولات ويعرّض سلامة الجميع للخطر بالتواصل عبر مركز ٩٤٠ أو من خلال قنوات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
02:07 PM

الشرقية.. حملات رقابية لمراقبة تطبيق البروتوكولات الجديدة للمطاعم والمقاهي والجنائز

حرصًا من أمانة المنطقة على تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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شرعت أمانة المنطقة الشرقية في توسيع حملاتها الرقابية على المحلات والأسواق التجارية؛ حرصًا منها على تطبيق تلك المحلات للبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.



وشملت الجولات التأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، بالإضافة إلى بروتوكولات محلات الخياطة الرجالية والمشاغل النسائية، وإضافة بروتوكولات للحلاقة للأطفال والمطاعم والمقاهي، وبروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها.



وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: بروتوكولات الأفراح والمناسبات والاستراحات ركزت على لبس العاملين للكمامات في جميع الأوقات، إضافة إلى ارتداء الحضور للكمامات طوال الوقت وتوزيع مطهرات لليدين ووضعها في أماكن بارزة.



وأضاف: تم التركيز كذلك على التهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة، والاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه، استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب.



وأردف: حرصت البروتوكولات على تطهير العاملات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر كحولي معتمد وتغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية، وخاصة المكيفات بشكل دوري، وألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات.



وأوضح "الصفيان" أن الإجراءات الوقائية التي ركزت عليها هذه البروتوكولات عن ألا يزيد عدد الحضور على ٥٠ فرداً، وضع علامات أو ملصقات للتباعد الاجتماعي، تنظيم الطاولات بشكل يضمن التباعد الاجتماعي، وضع مطهرات الأيدي بجانب الأجهزة متعددة الاستعمالات، وأن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لتطبيق التباعد الاجتماعي.



وفيما يتعلّق بأبرز بروتوكولات محلات الخياطة الرجالية والمشاغل النسائية، قال "الصفيان": يجب منع دخول الأطفال الأقل من سبع سنوات إلى تلك المحلات، إضافة إلى توفير المطهرات والمعقمات في كافة أرجاء المحلات وفحص درجة الحرارة للعملاء وللعاملين قبل دخول المحل، والحرص على توفير أدوات السلامة والوقاية، وتعقيم المحلات بين حين وآخر، وحفظ بيانات العملاء حتى يسهل الرجوع إليها في التقصي الوبائي.



وأضاف: بروتوكولات المطاعم والمقاهي حدثت لتشمل السماح بفتح أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم المخصصة لعرض الترفيه، بشرط أن تكون مساحتها تسمح بتطبيق التباعد الاجتماعي، مع ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات الأماكن الترفيهية.



وتابع: وبروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية حدثت بالسماح بالحلاقة للأطفال دون السبعة أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال.



وأشار إلى ضرورة تقيد الجميع بتطبيق البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، مؤكدًا أن المواطن والمقيم هو عين الأمانة في الإبلاغ عن كل من لا يطبق تلك البروتوكولات ويعرّض سلامة الجميع للخطر بالتواصل عبر مركز ٩٤٠ أو من خلال قنوات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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