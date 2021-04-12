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السفير الفرنسي يزور "كابسارك": بناء عظيم سابق لعصره في قلب الرياض

أشاد بالبناء الصديق للبيئة.. وقال: صمّمته المهندسة العراقيّة العظيمة زهاء حديد

قال السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي، إنه قام بزيارة، إلى جانب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى مركز البحوث البترولية "كابسارك".

وعن الزيارة، قال السفير الفرنسي: الزيارة رائعة.. فهناك بناء عظيم صديق للبيئة وسابق لعصره في قلب الرياض، صمّمته المهندسة العراقيّة العظيمة زهاء حديد.

السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير الفرنسي يزور "كابسارك": بناء عظيم سابق لعصره في قلب الرياض
سبق

قال السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي، إنه قام بزيارة، إلى جانب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى مركز البحوث البترولية "كابسارك".

وعن الزيارة، قال السفير الفرنسي: الزيارة رائعة.. فهناك بناء عظيم صديق للبيئة وسابق لعصره في قلب الرياض، صمّمته المهندسة العراقيّة العظيمة زهاء حديد.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
04:01 PM

السفير الفرنسي يزور "كابسارك": بناء عظيم سابق لعصره في قلب الرياض

أشاد بالبناء الصديق للبيئة.. وقال: صمّمته المهندسة العراقيّة العظيمة زهاء حديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي، إنه قام بزيارة، إلى جانب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى مركز البحوث البترولية "كابسارك".

وعن الزيارة، قال السفير الفرنسي: الزيارة رائعة.. فهناك بناء عظيم صديق للبيئة وسابق لعصره في قلب الرياض، صمّمته المهندسة العراقيّة العظيمة زهاء حديد.

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