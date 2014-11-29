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رئيس جامعة جدة يُدشن مسابقة بحثية عن الإبداع في الوسطية والاعتدال

جوائز مالية للبحوث الفائزة.. ومبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال

دشن رئيس جامعة جدة، د.عدنان الحميدان، اليوم، المسابقة البحثية "الإبداع في الوسطية والاعتدال" لطلاب وطالبات الجامعة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، بتنظيم من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وقال وكيل جامعة جدة الدراسات العليا والبحث العلمي، د. عبيد آل مظف: إن هذا البرنامج يهدف إلى ترسيخ المفهوم الحقيقي للوسطية والاعتدال ونشر ثقافتهما في الوسط الطلابي الجامعي واكتشاف الموهوبين من الطلاب والطالبات في البحث العلمي.

وأضاف، أنه تحفيزا للمشاركين في هذا البرنامج ولمزيد من المشاركات الفاعلة والجادة وتحقيق أهداف البرنامج، تم رصد جوائز مالية للبحوث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وللمشرفين على البحوث الفائزة وبمبالغ تصل في مجملها إلى مائة ألف ريال.

وحددت اللجنة المنظمة للمسابقة، ثلاثة محاور بحثية للبرنامج يتناول الأول منها: "الانتماء"، ومنهج الإسلام في ترسيخ قيمة الانتماء للوطن وأثره في حماية الشباب.

ويتناول المحور الثاني: "الاعتدال"، ومفهومه في الفكر الإسلامي ودور الطالب الجامعي في تعزيز ثقافة الاعتدال وجهود المملكة في ترسيخ الفكر المعتدل وقيم الوسطية.

فيما يتناول المحور الثالث: "نبذ التطرف"، وأثره في زعزعة الأمن والاستقرار ومنهج القرن والسنة في نبذ التطرف واستعراض جهود المملكة في حماية الشباب من التطرف والانحراف الفكري.

كما حددت 17 ربيع الآخر، موعدا لبداية التقديم على البرنامج، و 29 جمادى الأولى لتقديم ملخص البحث، و29 رجب لتقديم كامل البحث.

وأهابت اللجنة المنظمة، بالراغبين الاشتراك في المسابقة بضرورة الالتزام التام بمواعيد وشروط البرنامج وتعليماته.

وللحصول على مزيد من المعلومات يمكن الدخول على موقع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جامعة جدة يُدشن مسابقة بحثية عن الإبداع في الوسطية والاعتدال
سبق

دشن رئيس جامعة جدة، د.عدنان الحميدان، اليوم، المسابقة البحثية "الإبداع في الوسطية والاعتدال" لطلاب وطالبات الجامعة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، بتنظيم من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وقال وكيل جامعة جدة الدراسات العليا والبحث العلمي، د. عبيد آل مظف: إن هذا البرنامج يهدف إلى ترسيخ المفهوم الحقيقي للوسطية والاعتدال ونشر ثقافتهما في الوسط الطلابي الجامعي واكتشاف الموهوبين من الطلاب والطالبات في البحث العلمي.

وأضاف، أنه تحفيزا للمشاركين في هذا البرنامج ولمزيد من المشاركات الفاعلة والجادة وتحقيق أهداف البرنامج، تم رصد جوائز مالية للبحوث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وللمشرفين على البحوث الفائزة وبمبالغ تصل في مجملها إلى مائة ألف ريال.

وحددت اللجنة المنظمة للمسابقة، ثلاثة محاور بحثية للبرنامج يتناول الأول منها: "الانتماء"، ومنهج الإسلام في ترسيخ قيمة الانتماء للوطن وأثره في حماية الشباب.

ويتناول المحور الثاني: "الاعتدال"، ومفهومه في الفكر الإسلامي ودور الطالب الجامعي في تعزيز ثقافة الاعتدال وجهود المملكة في ترسيخ الفكر المعتدل وقيم الوسطية.

فيما يتناول المحور الثالث: "نبذ التطرف"، وأثره في زعزعة الأمن والاستقرار ومنهج القرن والسنة في نبذ التطرف واستعراض جهود المملكة في حماية الشباب من التطرف والانحراف الفكري.

كما حددت 17 ربيع الآخر، موعدا لبداية التقديم على البرنامج، و 29 جمادى الأولى لتقديم ملخص البحث، و29 رجب لتقديم كامل البحث.

وأهابت اللجنة المنظمة، بالراغبين الاشتراك في المسابقة بضرورة الالتزام التام بمواعيد وشروط البرنامج وتعليماته.

وللحصول على مزيد من المعلومات يمكن الدخول على موقع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
06:21 PM

رئيس جامعة جدة يُدشن مسابقة بحثية عن الإبداع في الوسطية والاعتدال

جوائز مالية للبحوث الفائزة.. ومبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال

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عبدالله الراجحي - جدة
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دشن رئيس جامعة جدة، د.عدنان الحميدان، اليوم، المسابقة البحثية "الإبداع في الوسطية والاعتدال" لطلاب وطالبات الجامعة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، بتنظيم من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وقال وكيل جامعة جدة الدراسات العليا والبحث العلمي، د. عبيد آل مظف: إن هذا البرنامج يهدف إلى ترسيخ المفهوم الحقيقي للوسطية والاعتدال ونشر ثقافتهما في الوسط الطلابي الجامعي واكتشاف الموهوبين من الطلاب والطالبات في البحث العلمي.

وأضاف، أنه تحفيزا للمشاركين في هذا البرنامج ولمزيد من المشاركات الفاعلة والجادة وتحقيق أهداف البرنامج، تم رصد جوائز مالية للبحوث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وللمشرفين على البحوث الفائزة وبمبالغ تصل في مجملها إلى مائة ألف ريال.

وحددت اللجنة المنظمة للمسابقة، ثلاثة محاور بحثية للبرنامج يتناول الأول منها: "الانتماء"، ومنهج الإسلام في ترسيخ قيمة الانتماء للوطن وأثره في حماية الشباب.

ويتناول المحور الثاني: "الاعتدال"، ومفهومه في الفكر الإسلامي ودور الطالب الجامعي في تعزيز ثقافة الاعتدال وجهود المملكة في ترسيخ الفكر المعتدل وقيم الوسطية.

فيما يتناول المحور الثالث: "نبذ التطرف"، وأثره في زعزعة الأمن والاستقرار ومنهج القرن والسنة في نبذ التطرف واستعراض جهود المملكة في حماية الشباب من التطرف والانحراف الفكري.

كما حددت 17 ربيع الآخر، موعدا لبداية التقديم على البرنامج، و 29 جمادى الأولى لتقديم ملخص البحث، و29 رجب لتقديم كامل البحث.

وأهابت اللجنة المنظمة، بالراغبين الاشتراك في المسابقة بضرورة الالتزام التام بمواعيد وشروط البرنامج وتعليماته.

وللحصول على مزيد من المعلومات يمكن الدخول على موقع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

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