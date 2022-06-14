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متحدث "التجارة" يحذر من إعلانات تنتحل شخصية الوزير "القصبي" لجمع الأموال بطرق مخالفة

للترويج لاستثمارات تحت مسميات وهمية مختلفة

حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين من إعلانات إلكترونية كاذبة ومضللة تستغل صورة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، للترويج لاستثمارات تحت مسميات وهمية مختلفة منها: مسمى "رسالة من ولي العهد"، "فرص استثمارية للسعوديين فقط" و"فرصة للمواطنين".

وأوضح "الحسين" أن تسويق هذه الإعلانات أو نشرها جريمة يعاقب عليها النظام لما تتضمنه من احتيال وخداع وتضليل، وتُستغل لجمع أموال لجهات مجهولة خارجة عن القانون.

وبيّن أن هذه الإعلانات تعد مخالفة صريحة لنظام التجارة الإلكترونية الذي نصت العقوبات فيه على غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وحجب الموقع المخالف، والإيقاف عن مزاولة النشاط، والتشهير بالمخالف على نفقته.

وأشار متحدث وزارة التجارة إلى أنه يتم العمل مع الجهات المختصة حيال تتبع مصدر هذه الإعلانات واتخاذ اللازم حيالها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "التجارة" يحذر من إعلانات تنتحل شخصية الوزير "القصبي" لجمع الأموال بطرق مخالفة
سبق

حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين من إعلانات إلكترونية كاذبة ومضللة تستغل صورة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، للترويج لاستثمارات تحت مسميات وهمية مختلفة منها: مسمى "رسالة من ولي العهد"، "فرص استثمارية للسعوديين فقط" و"فرصة للمواطنين".

وأوضح "الحسين" أن تسويق هذه الإعلانات أو نشرها جريمة يعاقب عليها النظام لما تتضمنه من احتيال وخداع وتضليل، وتُستغل لجمع أموال لجهات مجهولة خارجة عن القانون.

وبيّن أن هذه الإعلانات تعد مخالفة صريحة لنظام التجارة الإلكترونية الذي نصت العقوبات فيه على غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وحجب الموقع المخالف، والإيقاف عن مزاولة النشاط، والتشهير بالمخالف على نفقته.

وأشار متحدث وزارة التجارة إلى أنه يتم العمل مع الجهات المختصة حيال تتبع مصدر هذه الإعلانات واتخاذ اللازم حيالها.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
04:41 PM

متحدث "التجارة" يحذر من إعلانات تنتحل شخصية الوزير "القصبي" لجمع الأموال بطرق مخالفة

للترويج لاستثمارات تحت مسميات وهمية مختلفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين من إعلانات إلكترونية كاذبة ومضللة تستغل صورة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، للترويج لاستثمارات تحت مسميات وهمية مختلفة منها: مسمى "رسالة من ولي العهد"، "فرص استثمارية للسعوديين فقط" و"فرصة للمواطنين".

وأوضح "الحسين" أن تسويق هذه الإعلانات أو نشرها جريمة يعاقب عليها النظام لما تتضمنه من احتيال وخداع وتضليل، وتُستغل لجمع أموال لجهات مجهولة خارجة عن القانون.

وبيّن أن هذه الإعلانات تعد مخالفة صريحة لنظام التجارة الإلكترونية الذي نصت العقوبات فيه على غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وحجب الموقع المخالف، والإيقاف عن مزاولة النشاط، والتشهير بالمخالف على نفقته.

وأشار متحدث وزارة التجارة إلى أنه يتم العمل مع الجهات المختصة حيال تتبع مصدر هذه الإعلانات واتخاذ اللازم حيالها.

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