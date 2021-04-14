"التعيين فوراً".. " السليمان": هذه أكثر وظيفة متاحة بالمملكة الآن

في زمن كورونا والبقاء بالمنزل

يكشف الكاتب الصحفي خالد السليمان؛ عن أكثر وظيفة متاحة بالسعودية الآن، التي يتم قبول طالبها فوراً.

وفي مقاله "ضمانات توصيل الطلبات!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان "أكثر وظيفة متاحة حالياً ويتم قبول طالبها فوراً هي وظيفة توصيل الطلبات عبر التسجيل في تطبيقات التوصيل، فحاجتها الماسة في ظل حالة منع التجوّل جعلتها الأكثر نشاطا حاليا!.. هيئة الاتصالات حددت التطبيقات المعتمدة وأعلنتها في موقعها الإلكتروني؛ ليستفيد منها المستخدمون لطلب احتياجاتهم، وليسجل فيها المواطنون الراغبون في العمل وتحقيق الدخل المالي، خاصة في ظل توقف وإغلاق الأنشطة التجارية التي ربما أثرت في مداخيل بعض العاملين في القطاع الخاص!".

فرصة

ويعلق الكاتب قائلاً "إضافة إلى أنها فرصة لتحقيق الربح، فإنها أيضاً فرصة لتلبية احتياج متزايد للمجتمع في ظل أزمة طارئة، أي أنها تدخل في باب التطوع الاجتماعي، لكنه تطوع مقابل أجر!".

ضوابط صارمة

ويطالب السليمان؛ بوضع الضوابط لهذه الوظيفة، ويقول "من المهم هنا أن يتم الأمر وفق ضوابط صارمة ومرجعية رسمية محددة تحفظ حقوق الجميع، خاصة المواطنين المسجلين في التطبيقات لتقديم خدمة التوصيل، بحيث تتم حماية حقوقهم المالية لدى التطبيقات، وكذلك إلزام التطبيقات بضمان حصولهم على كل التصاريح اللازمة والمعتمدة؛ ليتمكنوا من التحرك دون التعرُّض لغرامات منع التجوُّل!".

الرقابة على الأسواق

وينهي السليمان؛ مشدداً على ضرورة مراقبة الأسواق ويقول "أيضاً من المهم تنسيق الجهات الرقابية مع الأسواق الغذائية والمطاعم لتنظيم وجود مشتركي التوصيل عند مداخل هذه الأسواق والمطاعم، وإلزامهم بارتداء الكمامات واستخدام التعقيم طوال الوقت، لضمان سلامتهم وسلامة متسلمي الطلبات!".