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رسمياً.. الدبابة الكاميرونية "فينسنت أبوبكر" ينضم لنادي "النصر"

أعلن الحساب الرسمي لنادي النصر التوقيع مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر قادماً من بشكتاش التركي.

وسينضم الهداف الكاميروني صاحب الـ 29 عاماً لنادي النصر لمدة ثلاثة مواسم.

وكان البرازيلي أندرسون تاليسكا ،الذي انضم للنصراويين لثلاثة مواسم قادمة قد كشف عن اقتراب اللاعب من النصر.

ورد تاليسكا عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي على مشجع لنادي بشكتاش طالبه بالعودة من جديد لبشكتاش واللعب مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر.


ورد اللاعب البرازيلي على المشجع بالقول :" قريباً سنكون معاً في ناد واحد".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً.. الدبابة الكاميرونية "فينسنت أبوبكر" ينضم لنادي "النصر"
سبق

أعلن الحساب الرسمي لنادي النصر التوقيع مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر قادماً من بشكتاش التركي.

وسينضم الهداف الكاميروني صاحب الـ 29 عاماً لنادي النصر لمدة ثلاثة مواسم.

وكان البرازيلي أندرسون تاليسكا ،الذي انضم للنصراويين لثلاثة مواسم قادمة قد كشف عن اقتراب اللاعب من النصر.

ورد تاليسكا عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي على مشجع لنادي بشكتاش طالبه بالعودة من جديد لبشكتاش واللعب مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر.


ورد اللاعب البرازيلي على المشجع بالقول :" قريباً سنكون معاً في ناد واحد".

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
10:17 PM
اخر تعديل
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
06:11 AM

رسمياً.. الدبابة الكاميرونية "فينسنت أبوبكر" ينضم لنادي "النصر"

A A A
محمد السيّد - الرياض
16
15,872

أعلن الحساب الرسمي لنادي النصر التوقيع مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر قادماً من بشكتاش التركي.

وسينضم الهداف الكاميروني صاحب الـ 29 عاماً لنادي النصر لمدة ثلاثة مواسم.

وكان البرازيلي أندرسون تاليسكا ،الذي انضم للنصراويين لثلاثة مواسم قادمة قد كشف عن اقتراب اللاعب من النصر.

ورد تاليسكا عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي على مشجع لنادي بشكتاش طالبه بالعودة من جديد لبشكتاش واللعب مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر.


ورد اللاعب البرازيلي على المشجع بالقول :" قريباً سنكون معاً في ناد واحد".

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