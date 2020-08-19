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خلال إجازة عيد الأضحى.. الأمر بالمعروف تنفذ أكثر من 16 ألف نشاط

عبر فروعها في مناطق المملكة ضمن جهودها التوعوية والوقائية بطرق منوعة

نفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر فروعها في مناطق المملكة، أكثر من 16 ألف نشاط في فترة إجازة عيد الأضحى المبارك 1441هـ؛ وذلك بحسب التقرير الذي أصدرته الرئاسة العامة ممثلة في وكالة التوعية والتوجيه لأنشطتها المنفذة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ، التي بلغت 16.635 نشاطًا متنوعًا ما بين جولات توعوية، ولوحات توعوية ونشر إلكتروني.

كما أوضح التقرير أنشطة الوكالة في جانب النشر الإلكتروني الذي بلغ 14.525 مرة، وبعدد مشاهدات بلغ أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن جهود الرئاسة العامة التوعوية والتوجيهية والوقائية بطرق منوعة وأساليب مختلفة في موسم العيد.

كما شملت الأنشطة برامج وقائية تحث على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإرشاد المواطنين والمقيمين بالتزام التعليمات الوقائية؛ وذلك بدعم واهتمام ومتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ولتقوم الرئاسة العامة بأعمالها التوعوية والتوجيهية والوقائية، مع الأخذ بالتدابير الوقائية؛ حفاظًا على الأنفس وعلى المجتمع، وتحقيقًا لما يتطلع إليه ولاة الأمر حفظهم الله.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال إجازة عيد الأضحى.. الأمر بالمعروف تنفذ أكثر من 16 ألف نشاط
سبق

نفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر فروعها في مناطق المملكة، أكثر من 16 ألف نشاط في فترة إجازة عيد الأضحى المبارك 1441هـ؛ وذلك بحسب التقرير الذي أصدرته الرئاسة العامة ممثلة في وكالة التوعية والتوجيه لأنشطتها المنفذة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ، التي بلغت 16.635 نشاطًا متنوعًا ما بين جولات توعوية، ولوحات توعوية ونشر إلكتروني.

كما أوضح التقرير أنشطة الوكالة في جانب النشر الإلكتروني الذي بلغ 14.525 مرة، وبعدد مشاهدات بلغ أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن جهود الرئاسة العامة التوعوية والتوجيهية والوقائية بطرق منوعة وأساليب مختلفة في موسم العيد.

كما شملت الأنشطة برامج وقائية تحث على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإرشاد المواطنين والمقيمين بالتزام التعليمات الوقائية؛ وذلك بدعم واهتمام ومتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ولتقوم الرئاسة العامة بأعمالها التوعوية والتوجيهية والوقائية، مع الأخذ بالتدابير الوقائية؛ حفاظًا على الأنفس وعلى المجتمع، وتحقيقًا لما يتطلع إليه ولاة الأمر حفظهم الله.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
12:22 PM

خلال إجازة عيد الأضحى.. الأمر بالمعروف تنفذ أكثر من 16 ألف نشاط

عبر فروعها في مناطق المملكة ضمن جهودها التوعوية والوقائية بطرق منوعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر فروعها في مناطق المملكة، أكثر من 16 ألف نشاط في فترة إجازة عيد الأضحى المبارك 1441هـ؛ وذلك بحسب التقرير الذي أصدرته الرئاسة العامة ممثلة في وكالة التوعية والتوجيه لأنشطتها المنفذة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ، التي بلغت 16.635 نشاطًا متنوعًا ما بين جولات توعوية، ولوحات توعوية ونشر إلكتروني.

كما أوضح التقرير أنشطة الوكالة في جانب النشر الإلكتروني الذي بلغ 14.525 مرة، وبعدد مشاهدات بلغ أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن جهود الرئاسة العامة التوعوية والتوجيهية والوقائية بطرق منوعة وأساليب مختلفة في موسم العيد.

كما شملت الأنشطة برامج وقائية تحث على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإرشاد المواطنين والمقيمين بالتزام التعليمات الوقائية؛ وذلك بدعم واهتمام ومتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ولتقوم الرئاسة العامة بأعمالها التوعوية والتوجيهية والوقائية، مع الأخذ بالتدابير الوقائية؛ حفاظًا على الأنفس وعلى المجتمع، وتحقيقًا لما يتطلع إليه ولاة الأمر حفظهم الله.

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