النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مطارات الرياض": تكثيف الإجراءات الاحترازية في مطار الملك خالد

من خلال إعداد خطة تنفيذية مُحكمة على مستوى الجهات العاملة كافة

كثّفت شركة "مطارات الرياض" وبدعمٍ من الهيئة العامة للطيران المدني، الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، من خلال إعداد خطة تنفيذية مُحكمة على مستوى جميع الجهات العاملة بمطار الملك خالد الدولي، بالتعاون مع وزارة الصحة، لضمان سلامة العاملين والمسافرين كافة في مطار العاصمة، وتوفير أقصى درجات السلامة لهم.

وعملت "مطارات الرياض"، وبشكل تكاملي ووثيق، مع جميع الجهات المعنية لتسيير الرحلات القادمة كافة وفق كفاءة تشغيلية عالية، وتنظيم حركة المسافرين داخل الصالات لإجراء الكشف الطبي عبر الكاميرات الحرارية بكل انسيابية ووفقاً لكل التدابير الوقائية المتبعة للتأكّد من سلامة القادمين.

كما تضمنت الإجراءات المنفّذة، تعقيم وتطهير كل مرافق المطار يومياً وبشكل دوري، وتركيب موزعات تعقيم أيدٍ إضافية في الصالات كافة، وتوزيع الأدوات الوقائية لجميع العاملين والمسافرين في المطار، وكذلك تعيين فريق متخصص للقيام بجولات ميدانية على مدار الساعة لمراقبة مستوى التعقيم بهدف تطبيق أعلى درجات الوقاية.

وضمن الاستعدادات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي قامت بها "مطارات الرياض" تنظيم محاضرات توعوية لجميع منسوبي الشركة والعاملين لرفع مستوى الوعي بخطورة فيروس كورونا، وتوفير أجهزة لقياس حرارة العاملين بشكل دوري؛ للتأكّد من الحالة الصحية لهم، كما شملت هذه الاستعدادات حملات توعوية ورقابية مكثّفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال إقامة منصات توعوية في صالات مطار الملك خالد الدولي كافة، ونشر نصائح ورسائل في شاشات المطار حول أهم الإرشادات الطبية وسبل الوقاية من فيروس كورونا.

شركة مطارات الرياض الهيئة العامة للطيران المدني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مطارات الرياض": تكثيف الإجراءات الاحترازية في مطار الملك خالد
سبق

كثّفت شركة "مطارات الرياض" وبدعمٍ من الهيئة العامة للطيران المدني، الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، من خلال إعداد خطة تنفيذية مُحكمة على مستوى جميع الجهات العاملة بمطار الملك خالد الدولي، بالتعاون مع وزارة الصحة، لضمان سلامة العاملين والمسافرين كافة في مطار العاصمة، وتوفير أقصى درجات السلامة لهم.

وعملت "مطارات الرياض"، وبشكل تكاملي ووثيق، مع جميع الجهات المعنية لتسيير الرحلات القادمة كافة وفق كفاءة تشغيلية عالية، وتنظيم حركة المسافرين داخل الصالات لإجراء الكشف الطبي عبر الكاميرات الحرارية بكل انسيابية ووفقاً لكل التدابير الوقائية المتبعة للتأكّد من سلامة القادمين.

كما تضمنت الإجراءات المنفّذة، تعقيم وتطهير كل مرافق المطار يومياً وبشكل دوري، وتركيب موزعات تعقيم أيدٍ إضافية في الصالات كافة، وتوزيع الأدوات الوقائية لجميع العاملين والمسافرين في المطار، وكذلك تعيين فريق متخصص للقيام بجولات ميدانية على مدار الساعة لمراقبة مستوى التعقيم بهدف تطبيق أعلى درجات الوقاية.

وضمن الاستعدادات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي قامت بها "مطارات الرياض" تنظيم محاضرات توعوية لجميع منسوبي الشركة والعاملين لرفع مستوى الوعي بخطورة فيروس كورونا، وتوفير أجهزة لقياس حرارة العاملين بشكل دوري؛ للتأكّد من الحالة الصحية لهم، كما شملت هذه الاستعدادات حملات توعوية ورقابية مكثّفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال إقامة منصات توعوية في صالات مطار الملك خالد الدولي كافة، ونشر نصائح ورسائل في شاشات المطار حول أهم الإرشادات الطبية وسبل الوقاية من فيروس كورونا.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
02:01 PM

"مطارات الرياض": تكثيف الإجراءات الاحترازية في مطار الملك خالد

من خلال إعداد خطة تنفيذية مُحكمة على مستوى الجهات العاملة كافة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,247

كثّفت شركة "مطارات الرياض" وبدعمٍ من الهيئة العامة للطيران المدني، الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، من خلال إعداد خطة تنفيذية مُحكمة على مستوى جميع الجهات العاملة بمطار الملك خالد الدولي، بالتعاون مع وزارة الصحة، لضمان سلامة العاملين والمسافرين كافة في مطار العاصمة، وتوفير أقصى درجات السلامة لهم.

وعملت "مطارات الرياض"، وبشكل تكاملي ووثيق، مع جميع الجهات المعنية لتسيير الرحلات القادمة كافة وفق كفاءة تشغيلية عالية، وتنظيم حركة المسافرين داخل الصالات لإجراء الكشف الطبي عبر الكاميرات الحرارية بكل انسيابية ووفقاً لكل التدابير الوقائية المتبعة للتأكّد من سلامة القادمين.

كما تضمنت الإجراءات المنفّذة، تعقيم وتطهير كل مرافق المطار يومياً وبشكل دوري، وتركيب موزعات تعقيم أيدٍ إضافية في الصالات كافة، وتوزيع الأدوات الوقائية لجميع العاملين والمسافرين في المطار، وكذلك تعيين فريق متخصص للقيام بجولات ميدانية على مدار الساعة لمراقبة مستوى التعقيم بهدف تطبيق أعلى درجات الوقاية.

وضمن الاستعدادات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي قامت بها "مطارات الرياض" تنظيم محاضرات توعوية لجميع منسوبي الشركة والعاملين لرفع مستوى الوعي بخطورة فيروس كورونا، وتوفير أجهزة لقياس حرارة العاملين بشكل دوري؛ للتأكّد من الحالة الصحية لهم، كما شملت هذه الاستعدادات حملات توعوية ورقابية مكثّفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال إقامة منصات توعوية في صالات مطار الملك خالد الدولي كافة، ونشر نصائح ورسائل في شاشات المطار حول أهم الإرشادات الطبية وسبل الوقاية من فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,298
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,693
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,598
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,677

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة