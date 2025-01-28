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"مجموعة عجلان وإخوانه القابضة" وأرامكو توقعان مذكرة لتقييم فرص إنشاء مصنع محلي لألياف الكربون

تتضمن التعاون المحتمل في البحث والتطوير وتحليل الخدمات الأخرى ذات الصلة

وقّعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة "أبيليتي" وأرامكو، مذكرة تفاهم لتقييم الفرص التجارية لإنشاء مصنع محلي لألياف الكربون ومنتجاتها المحتملة من سلسلة القيمة.

وعلق المهندس علي الحازمي الرئيس التنفيذي لمجموعة عجلان وإخوانه القابضة "ابيليتي"، قائلًا: "من خلال استثمارنا نهدف إلى بناء شركة تصنيع رائدة سيكون لها تأثير إيجابي على المجتمع السعودي، ومساهمة إيجابية في اقتصاد البلاد. نحن دولة طموحة مع رؤية 2030 كإطار توجيهي لنا، ومن خلال الانخراط والشراكة مع أرامكو السعودية، نحن عازمون على إيجاد الفرص التجارية المناسبة وتحقيق استثمارات كبيرة لإنتاج ألياف الكربون والمنتجات ذات الصلة في المملكة".

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم شركة "أبيليتي" بالاستثمار في الفرص المتعلقة بتصنيع ألياف الكربون. كما تنص على أن يتعاون الطرفان في تطوير المشاريع المتعلقة بالتصنيع المحلي لألياف الكربون والمنتجات ذات الصلة بسلسلة القيمة، بما في ذلك التعاون المحتمل في البحث والتطوير في صناعة ألياف الكربون، وتحليل الخدمات الأخرى المتعلقة بمواد ومنتجات ألياف الكربون.

جدير بالذكر أن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة هي مجموعة شركات رائدة ومتنوعة منتشرة في أكثر من 25 دولة، مع ما يزيد على 12000 موظف حول العالم، تم تأسيس الشركة بهدف الاستثمار في مجموعة متنوعة من المشاريع عبر قطاعات النمو الاقتصادي الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

وتماشيًا مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان 2030 للمملكة العربية السعودية؛ شرعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة "أبيليتي" في تنويع مشاريعها بشكل كبير على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ حيث تعمل على دعم عملية التحديث في المملكة العربية السعودية، مع توفير سبل للاستثمار الخاص وفرص العمل المحلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مجموعة عجلان وإخوانه القابضة" وأرامكو توقعان مذكرة لتقييم فرص إنشاء مصنع محلي لألياف الكربون
سبق

وقّعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة "أبيليتي" وأرامكو، مذكرة تفاهم لتقييم الفرص التجارية لإنشاء مصنع محلي لألياف الكربون ومنتجاتها المحتملة من سلسلة القيمة.

وعلق المهندس علي الحازمي الرئيس التنفيذي لمجموعة عجلان وإخوانه القابضة "ابيليتي"، قائلًا: "من خلال استثمارنا نهدف إلى بناء شركة تصنيع رائدة سيكون لها تأثير إيجابي على المجتمع السعودي، ومساهمة إيجابية في اقتصاد البلاد. نحن دولة طموحة مع رؤية 2030 كإطار توجيهي لنا، ومن خلال الانخراط والشراكة مع أرامكو السعودية، نحن عازمون على إيجاد الفرص التجارية المناسبة وتحقيق استثمارات كبيرة لإنتاج ألياف الكربون والمنتجات ذات الصلة في المملكة".

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم شركة "أبيليتي" بالاستثمار في الفرص المتعلقة بتصنيع ألياف الكربون. كما تنص على أن يتعاون الطرفان في تطوير المشاريع المتعلقة بالتصنيع المحلي لألياف الكربون والمنتجات ذات الصلة بسلسلة القيمة، بما في ذلك التعاون المحتمل في البحث والتطوير في صناعة ألياف الكربون، وتحليل الخدمات الأخرى المتعلقة بمواد ومنتجات ألياف الكربون.

جدير بالذكر أن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة هي مجموعة شركات رائدة ومتنوعة منتشرة في أكثر من 25 دولة، مع ما يزيد على 12000 موظف حول العالم، تم تأسيس الشركة بهدف الاستثمار في مجموعة متنوعة من المشاريع عبر قطاعات النمو الاقتصادي الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

وتماشيًا مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان 2030 للمملكة العربية السعودية؛ شرعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة "أبيليتي" في تنويع مشاريعها بشكل كبير على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ حيث تعمل على دعم عملية التحديث في المملكة العربية السعودية، مع توفير سبل للاستثمار الخاص وفرص العمل المحلية.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
05:01 PM
اخر تعديل
28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
02:34 AM

"مجموعة عجلان وإخوانه القابضة" وأرامكو توقعان مذكرة لتقييم فرص إنشاء مصنع محلي لألياف الكربون

تتضمن التعاون المحتمل في البحث والتطوير وتحليل الخدمات الأخرى ذات الصلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة "أبيليتي" وأرامكو، مذكرة تفاهم لتقييم الفرص التجارية لإنشاء مصنع محلي لألياف الكربون ومنتجاتها المحتملة من سلسلة القيمة.

وعلق المهندس علي الحازمي الرئيس التنفيذي لمجموعة عجلان وإخوانه القابضة "ابيليتي"، قائلًا: "من خلال استثمارنا نهدف إلى بناء شركة تصنيع رائدة سيكون لها تأثير إيجابي على المجتمع السعودي، ومساهمة إيجابية في اقتصاد البلاد. نحن دولة طموحة مع رؤية 2030 كإطار توجيهي لنا، ومن خلال الانخراط والشراكة مع أرامكو السعودية، نحن عازمون على إيجاد الفرص التجارية المناسبة وتحقيق استثمارات كبيرة لإنتاج ألياف الكربون والمنتجات ذات الصلة في المملكة".

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم شركة "أبيليتي" بالاستثمار في الفرص المتعلقة بتصنيع ألياف الكربون. كما تنص على أن يتعاون الطرفان في تطوير المشاريع المتعلقة بالتصنيع المحلي لألياف الكربون والمنتجات ذات الصلة بسلسلة القيمة، بما في ذلك التعاون المحتمل في البحث والتطوير في صناعة ألياف الكربون، وتحليل الخدمات الأخرى المتعلقة بمواد ومنتجات ألياف الكربون.

جدير بالذكر أن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة هي مجموعة شركات رائدة ومتنوعة منتشرة في أكثر من 25 دولة، مع ما يزيد على 12000 موظف حول العالم، تم تأسيس الشركة بهدف الاستثمار في مجموعة متنوعة من المشاريع عبر قطاعات النمو الاقتصادي الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

وتماشيًا مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان 2030 للمملكة العربية السعودية؛ شرعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة "أبيليتي" في تنويع مشاريعها بشكل كبير على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ حيث تعمل على دعم عملية التحديث في المملكة العربية السعودية، مع توفير سبل للاستثمار الخاص وفرص العمل المحلية.

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