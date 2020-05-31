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السماح بإقامة الصلاة بالمساجد.. أوقاف وبلدية "ظلم" تكثفان التعقيم والتوعية

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قام مكتب المساجد والدعوة والإرشاد بمركز ظلم، بالتعاون مع بلدية مركز ظلم؛ بتعقيم وتنظيف جوامع ومساجد مركز ظلم، وكذلك وضع اللافتات الإرشادية للمصلين على مداخل الجوامع والمساجد، ووضع علامات التباعد بين صفوف المصلين في المساجد، وذلك بإشراف ومتابعة من مدير مكتب المساجد الدعوة والإرشاد بمركز ظلم سعود بن كروم العتيبي.

ويأتي ذلك مع السماح بإقامة الصلاة داخل المساجد ضمن إجراءات المرحلة الثانية من الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجهات المعنية.

فيروس كورونا الجديد

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السماح بإقامة الصلاة بالمساجد.. أوقاف وبلدية "ظلم" تكثفان التعقيم والتوعية
سبق

قام مكتب المساجد والدعوة والإرشاد بمركز ظلم، بالتعاون مع بلدية مركز ظلم؛ بتعقيم وتنظيف جوامع ومساجد مركز ظلم، وكذلك وضع اللافتات الإرشادية للمصلين على مداخل الجوامع والمساجد، ووضع علامات التباعد بين صفوف المصلين في المساجد، وذلك بإشراف ومتابعة من مدير مكتب المساجد الدعوة والإرشاد بمركز ظلم سعود بن كروم العتيبي.

ويأتي ذلك مع السماح بإقامة الصلاة داخل المساجد ضمن إجراءات المرحلة الثانية من الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجهات المعنية.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
07:51 PM

السماح بإقامة الصلاة بالمساجد.. أوقاف وبلدية "ظلم" تكثفان التعقيم والتوعية

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قام مكتب المساجد والدعوة والإرشاد بمركز ظلم، بالتعاون مع بلدية مركز ظلم؛ بتعقيم وتنظيف جوامع ومساجد مركز ظلم، وكذلك وضع اللافتات الإرشادية للمصلين على مداخل الجوامع والمساجد، ووضع علامات التباعد بين صفوف المصلين في المساجد، وذلك بإشراف ومتابعة من مدير مكتب المساجد الدعوة والإرشاد بمركز ظلم سعود بن كروم العتيبي.

ويأتي ذلك مع السماح بإقامة الصلاة داخل المساجد ضمن إجراءات المرحلة الثانية من الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجهات المعنية.

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