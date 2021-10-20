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الجيش اللبناني ينحاز للمتظاهرين ويدعوهم للتجاوب مع الأمن

شدد على عدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة

أكد الجيش اللبناني، السبت، "تضامنه الكامل" مع مطالب المتظاهرين الذين يحتجون لليوم الثالث على التوالي من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام: إنها إذ تؤكد تضامنها الكامل مع مطالبهم "المتظاهرين" المحقة، تدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين.

ودعا البيان الصادر عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم؛ إلى التعبير في شكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

ويعد هذا البيان أول تعليق للجيش اللبناني على الاحتجاجات التي دخلت، السبت، يومها الثالث، وانطلقت من العاصمة بيروت، الخميس الماضي، وامتدت إلى مدن أخرى، من بينها طرابلس التي سقط فيها قتيلان، الجمعة.

وتطالب الحركة الاحتجاجية الشعبية بإسقاط النخبة السياسية التي يقول المتظاهرون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع العملة المحلية.

وأضرم المحتجون النار في إطارات السيارات، وقطعوا الطرق الرئيسة في العاصمة بيروت ومدن أخرى، وهشموا واجهات عدد من المحلات التجارية، وبدت الشوارع في بيروت كأنها ساحة معركة.

وأمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "شركاءه في الحكومة" 72 ساعة للتوقف عن تعطيل الإصلاحات، وإلا فسوف يتبنى نهجًا مختلفًا، في تلميح محتمل لاستقالته.

ويشارك في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام متظاهرون من مختلف الطوائف والدوائر، ورفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب حكومة الحريري بالاستقالة.

الجيش اللبناني لبنان

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اللبناني ينحاز للمتظاهرين ويدعوهم للتجاوب مع الأمن
سبق

أكد الجيش اللبناني، السبت، "تضامنه الكامل" مع مطالب المتظاهرين الذين يحتجون لليوم الثالث على التوالي من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام: إنها إذ تؤكد تضامنها الكامل مع مطالبهم "المتظاهرين" المحقة، تدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين.

ودعا البيان الصادر عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم؛ إلى التعبير في شكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

ويعد هذا البيان أول تعليق للجيش اللبناني على الاحتجاجات التي دخلت، السبت، يومها الثالث، وانطلقت من العاصمة بيروت، الخميس الماضي، وامتدت إلى مدن أخرى، من بينها طرابلس التي سقط فيها قتيلان، الجمعة.

وتطالب الحركة الاحتجاجية الشعبية بإسقاط النخبة السياسية التي يقول المتظاهرون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع العملة المحلية.

وأضرم المحتجون النار في إطارات السيارات، وقطعوا الطرق الرئيسة في العاصمة بيروت ومدن أخرى، وهشموا واجهات عدد من المحلات التجارية، وبدت الشوارع في بيروت كأنها ساحة معركة.

وأمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "شركاءه في الحكومة" 72 ساعة للتوقف عن تعطيل الإصلاحات، وإلا فسوف يتبنى نهجًا مختلفًا، في تلميح محتمل لاستقالته.

ويشارك في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام متظاهرون من مختلف الطوائف والدوائر، ورفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب حكومة الحريري بالاستقالة.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
03:58 PM

الجيش اللبناني ينحاز للمتظاهرين ويدعوهم للتجاوب مع الأمن

شدد على عدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الجيش اللبناني، السبت، "تضامنه الكامل" مع مطالب المتظاهرين الذين يحتجون لليوم الثالث على التوالي من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام: إنها إذ تؤكد تضامنها الكامل مع مطالبهم "المتظاهرين" المحقة، تدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين.

ودعا البيان الصادر عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم؛ إلى التعبير في شكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

ويعد هذا البيان أول تعليق للجيش اللبناني على الاحتجاجات التي دخلت، السبت، يومها الثالث، وانطلقت من العاصمة بيروت، الخميس الماضي، وامتدت إلى مدن أخرى، من بينها طرابلس التي سقط فيها قتيلان، الجمعة.

وتطالب الحركة الاحتجاجية الشعبية بإسقاط النخبة السياسية التي يقول المتظاهرون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع العملة المحلية.

وأضرم المحتجون النار في إطارات السيارات، وقطعوا الطرق الرئيسة في العاصمة بيروت ومدن أخرى، وهشموا واجهات عدد من المحلات التجارية، وبدت الشوارع في بيروت كأنها ساحة معركة.

وأمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "شركاءه في الحكومة" 72 ساعة للتوقف عن تعطيل الإصلاحات، وإلا فسوف يتبنى نهجًا مختلفًا، في تلميح محتمل لاستقالته.

ويشارك في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام متظاهرون من مختلف الطوائف والدوائر، ورفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب حكومة الحريري بالاستقالة.

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