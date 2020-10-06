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إقبال كبير من المدربين المتعمدين على التسجيل في منصة IHR أكاديمي

توفر بيئة عمل احترافية تضمن لهم ممارسة التدريب بشكله الصحيح

شهدت المنصة الجديدة لخدمة المدربين المتعمدين والحاصلين على شهادات التدريب من خلال http://ihracademy.com IHR أكاديمي التابع للشركة الدولية للموارد البشرية ، تسجيل الكثير من المدربين الراغبين في وجودهم ضمن بيئة عمل احترافية تضمن لهم ممارسة التدريب بشكله الصحيح.

وجاءت تلك الفكرة من أجل دعم المدربين بمختلف التخصصات حيث إن IHR أكاديمي خصصت للدورات التدريبية التي من شأنها رفع كفاءة الموظف والمساهمة في زيادة خبرته العملية والعملية.

ونالت الفكرة استحسان المدربين والذين أكدوا أن إتاحة مثل تلك الفرص تعد إحدى طرق اكتساب الخبرة وزيادة الشهرة للمدرب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إقبال كبير من المدربين المتعمدين على التسجيل في منصة IHR أكاديمي
سبق

شهدت المنصة الجديدة لخدمة المدربين المتعمدين والحاصلين على شهادات التدريب من خلال http://ihracademy.com IHR أكاديمي التابع للشركة الدولية للموارد البشرية ، تسجيل الكثير من المدربين الراغبين في وجودهم ضمن بيئة عمل احترافية تضمن لهم ممارسة التدريب بشكله الصحيح.

وجاءت تلك الفكرة من أجل دعم المدربين بمختلف التخصصات حيث إن IHR أكاديمي خصصت للدورات التدريبية التي من شأنها رفع كفاءة الموظف والمساهمة في زيادة خبرته العملية والعملية.

ونالت الفكرة استحسان المدربين والذين أكدوا أن إتاحة مثل تلك الفرص تعد إحدى طرق اكتساب الخبرة وزيادة الشهرة للمدرب.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
11:44 PM

إقبال كبير من المدربين المتعمدين على التسجيل في منصة IHR أكاديمي

توفر بيئة عمل احترافية تضمن لهم ممارسة التدريب بشكله الصحيح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت المنصة الجديدة لخدمة المدربين المتعمدين والحاصلين على شهادات التدريب من خلال http://ihracademy.com IHR أكاديمي التابع للشركة الدولية للموارد البشرية ، تسجيل الكثير من المدربين الراغبين في وجودهم ضمن بيئة عمل احترافية تضمن لهم ممارسة التدريب بشكله الصحيح.

وجاءت تلك الفكرة من أجل دعم المدربين بمختلف التخصصات حيث إن IHR أكاديمي خصصت للدورات التدريبية التي من شأنها رفع كفاءة الموظف والمساهمة في زيادة خبرته العملية والعملية.

ونالت الفكرة استحسان المدربين والذين أكدوا أن إتاحة مثل تلك الفرص تعد إحدى طرق اكتساب الخبرة وزيادة الشهرة للمدرب.

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