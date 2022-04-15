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"تخصصي جمعيات الأيتام" يبحث دعم استقرار المستفيدين وأسرهم

خلال اجتماعه الثاني عن بعد.. الاثنين الماضي

عقد مجلس إدارة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة، الاثنين الماضي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، اجتماعه الثاني عن بعد.

وناقش المجلس عدداً من المحاور الجوهرية لخدمة المستفيدين، من خلال تنسيق الجهود بين جمعيات ومؤسسات الأيتام بالمملكة، لتحقيق القدر الأكبر من الاستقرار للأيتام وأسرهم.

كما ناقش إصدار دليل للمبادرات التي قدمتها جمعيات الأيتام بالمملكة خلال جائحة كورونا الحالية، ضمن جهود القطاع غير الربحي في هذا المجال، إضافة إلى التنسيق لعقد لقاء افتراضي، يضم جميع الجهات المتخصصة والعاملة مع الأيتام في المملكة، من أجل مزيد من التكامل لتجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة.

وتأتي هذه الجهود حرصاً من المجلس لتحقيق رؤيته المتمثلة في الارتقاء بجمعيات الأيتام بالمملكة لتكون أنموذجاً متميزاً في تقديم أفضل الخدمات للأبناء الأيتام، ولتجسيد توجهات المجلس الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين جمعيات الأيتام في المملكة العربية السعودية، والعمل على ابتكار وتبني المبادرات الوطنية النوعية، لبناء قدرات العاملين، إضافة إلى مبادرات تدريب وتأهيل وتمكين المستفيدين والمساهمة في تأسيس ومأسسة العمل في جمعيات الأيتام بالمملكة، وإجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة، دون التدخل في الشؤون الداخلية أو السياسات المتبعة لكل جمعية.

وحظيت اجتماعات المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة، بمتابعة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حرصاً منه على تلمس احتياجات المستفيدين، وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، تماشياً مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، التي دعت إلى توفير الاستقرار والحياة الكريمة للأيتام، وتحقيق الرفاه والعيش الرغيد للمستفيدين من الجمعيات الخيرية.

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"تخصصي جمعيات الأيتام" يبحث دعم استقرار المستفيدين وأسرهم
سبق

عقد مجلس إدارة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة، الاثنين الماضي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، اجتماعه الثاني عن بعد.

وناقش المجلس عدداً من المحاور الجوهرية لخدمة المستفيدين، من خلال تنسيق الجهود بين جمعيات ومؤسسات الأيتام بالمملكة، لتحقيق القدر الأكبر من الاستقرار للأيتام وأسرهم.

كما ناقش إصدار دليل للمبادرات التي قدمتها جمعيات الأيتام بالمملكة خلال جائحة كورونا الحالية، ضمن جهود القطاع غير الربحي في هذا المجال، إضافة إلى التنسيق لعقد لقاء افتراضي، يضم جميع الجهات المتخصصة والعاملة مع الأيتام في المملكة، من أجل مزيد من التكامل لتجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة.

وتأتي هذه الجهود حرصاً من المجلس لتحقيق رؤيته المتمثلة في الارتقاء بجمعيات الأيتام بالمملكة لتكون أنموذجاً متميزاً في تقديم أفضل الخدمات للأبناء الأيتام، ولتجسيد توجهات المجلس الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين جمعيات الأيتام في المملكة العربية السعودية، والعمل على ابتكار وتبني المبادرات الوطنية النوعية، لبناء قدرات العاملين، إضافة إلى مبادرات تدريب وتأهيل وتمكين المستفيدين والمساهمة في تأسيس ومأسسة العمل في جمعيات الأيتام بالمملكة، وإجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة، دون التدخل في الشؤون الداخلية أو السياسات المتبعة لكل جمعية.

وحظيت اجتماعات المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة، بمتابعة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حرصاً منه على تلمس احتياجات المستفيدين، وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، تماشياً مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، التي دعت إلى توفير الاستقرار والحياة الكريمة للأيتام، وتحقيق الرفاه والعيش الرغيد للمستفيدين من الجمعيات الخيرية.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
07:49 PM

"تخصصي جمعيات الأيتام" يبحث دعم استقرار المستفيدين وأسرهم

خلال اجتماعه الثاني عن بعد.. الاثنين الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد مجلس إدارة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة، الاثنين الماضي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، اجتماعه الثاني عن بعد.

وناقش المجلس عدداً من المحاور الجوهرية لخدمة المستفيدين، من خلال تنسيق الجهود بين جمعيات ومؤسسات الأيتام بالمملكة، لتحقيق القدر الأكبر من الاستقرار للأيتام وأسرهم.

كما ناقش إصدار دليل للمبادرات التي قدمتها جمعيات الأيتام بالمملكة خلال جائحة كورونا الحالية، ضمن جهود القطاع غير الربحي في هذا المجال، إضافة إلى التنسيق لعقد لقاء افتراضي، يضم جميع الجهات المتخصصة والعاملة مع الأيتام في المملكة، من أجل مزيد من التكامل لتجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة.

وتأتي هذه الجهود حرصاً من المجلس لتحقيق رؤيته المتمثلة في الارتقاء بجمعيات الأيتام بالمملكة لتكون أنموذجاً متميزاً في تقديم أفضل الخدمات للأبناء الأيتام، ولتجسيد توجهات المجلس الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين جمعيات الأيتام في المملكة العربية السعودية، والعمل على ابتكار وتبني المبادرات الوطنية النوعية، لبناء قدرات العاملين، إضافة إلى مبادرات تدريب وتأهيل وتمكين المستفيدين والمساهمة في تأسيس ومأسسة العمل في جمعيات الأيتام بالمملكة، وإجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة، دون التدخل في الشؤون الداخلية أو السياسات المتبعة لكل جمعية.

وحظيت اجتماعات المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة، بمتابعة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حرصاً منه على تلمس احتياجات المستفيدين، وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، تماشياً مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، التي دعت إلى توفير الاستقرار والحياة الكريمة للأيتام، وتحقيق الرفاه والعيش الرغيد للمستفيدين من الجمعيات الخيرية.

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