النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

ماذا يجري في وادي حراض؟ شركات نهل الرمال تهدد السكان والماشية بالحفريات!

فيما طالب أهالي "الشامية" المختصين بالتدخل وفق توجيه أمير مكة لوقف المخالفين

جدّد أهالي قرية الشامية الواقعة شمال شرقي مكة المكرمة، مطالبهم، والمتمثلة في طمر حفريات خلفتها إحدى الشركات قبل عام، في وادي حراض، وهو ما يشكّل خطورة على المارة والماشية، ولا سيما وقت هطول الأمطار.

وقال الأهالي، في شكواهم: "على الرغم من أن هناك توجيهاً من إمارة منطقة مكة المكرمة، صدر في عام 1438هـ بشأن تشكيل لجنة على وادي حراض وما به من مخالفات، تتمثل في نهل الرمال، وتجريف الأرض بشكل خطير دون مراعاة للسلامة العامة والبيئة، وإيقاف نشاط المخالفين، وإلزامهم بطمر الموقع قبل منحهما موقعاً آخر، إلا أن الشركات تركت الموقع دون طمره، إذ لا تزال المشكلة قائمة، وتحدق بالسكان المجاورين والماشية معاً، خاصة وقت هطول الأمطار وجريان الأودية".

وأضافوا: "لا تزال الأضرار كل يوم في ازدياد، ولا يكاد يمر يوم إلا وهناك ماشية تلقى حتفها داخل تلك الحفريات التي تحولت إلى برك مائية"، مطالبين الجهات المسؤولة بسرعة الوقوف على معاناتهم، وتنفيذ أوامر إمارة المنطقة بإزالة الأضرار الناتجة عن نهل الرمال وجرف الأرض في وادي حراض، الواقع شمال شرقي مكة المكرمة.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة أصدرت توجيهاً لكل الجهات المختصة، قبل عام، بعدم منح التراخيص داخل وادي حراض، وتحصيل الغرامات المالية المترتبة على المخالفين، الذين جرفوا الأرض ونهلوا الرمل في ذلك الوادي، وإحالتهم للتحقيق، إضافة إلى القصور الواقع في عدم مراقبة الموقع، وما تقوم به الشركات العاملة من مخلفات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ماذا يجري في وادي حراض؟ شركات نهل الرمال تهدد السكان والماشية بالحفريات!
سبق

جدّد أهالي قرية الشامية الواقعة شمال شرقي مكة المكرمة، مطالبهم، والمتمثلة في طمر حفريات خلفتها إحدى الشركات قبل عام، في وادي حراض، وهو ما يشكّل خطورة على المارة والماشية، ولا سيما وقت هطول الأمطار.

وقال الأهالي، في شكواهم: "على الرغم من أن هناك توجيهاً من إمارة منطقة مكة المكرمة، صدر في عام 1438هـ بشأن تشكيل لجنة على وادي حراض وما به من مخالفات، تتمثل في نهل الرمال، وتجريف الأرض بشكل خطير دون مراعاة للسلامة العامة والبيئة، وإيقاف نشاط المخالفين، وإلزامهم بطمر الموقع قبل منحهما موقعاً آخر، إلا أن الشركات تركت الموقع دون طمره، إذ لا تزال المشكلة قائمة، وتحدق بالسكان المجاورين والماشية معاً، خاصة وقت هطول الأمطار وجريان الأودية".

وأضافوا: "لا تزال الأضرار كل يوم في ازدياد، ولا يكاد يمر يوم إلا وهناك ماشية تلقى حتفها داخل تلك الحفريات التي تحولت إلى برك مائية"، مطالبين الجهات المسؤولة بسرعة الوقوف على معاناتهم، وتنفيذ أوامر إمارة المنطقة بإزالة الأضرار الناتجة عن نهل الرمال وجرف الأرض في وادي حراض، الواقع شمال شرقي مكة المكرمة.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة أصدرت توجيهاً لكل الجهات المختصة، قبل عام، بعدم منح التراخيص داخل وادي حراض، وتحصيل الغرامات المالية المترتبة على المخالفين، الذين جرفوا الأرض ونهلوا الرمل في ذلك الوادي، وإحالتهم للتحقيق، إضافة إلى القصور الواقع في عدم مراقبة الموقع، وما تقوم به الشركات العاملة من مخلفات.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
10:22 AM

ماذا يجري في وادي حراض؟ شركات نهل الرمال تهدد السكان والماشية بالحفريات!

فيما طالب أهالي "الشامية" المختصين بالتدخل وفق توجيه أمير مكة لوقف المخالفين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
5,194

جدّد أهالي قرية الشامية الواقعة شمال شرقي مكة المكرمة، مطالبهم، والمتمثلة في طمر حفريات خلفتها إحدى الشركات قبل عام، في وادي حراض، وهو ما يشكّل خطورة على المارة والماشية، ولا سيما وقت هطول الأمطار.

وقال الأهالي، في شكواهم: "على الرغم من أن هناك توجيهاً من إمارة منطقة مكة المكرمة، صدر في عام 1438هـ بشأن تشكيل لجنة على وادي حراض وما به من مخالفات، تتمثل في نهل الرمال، وتجريف الأرض بشكل خطير دون مراعاة للسلامة العامة والبيئة، وإيقاف نشاط المخالفين، وإلزامهم بطمر الموقع قبل منحهما موقعاً آخر، إلا أن الشركات تركت الموقع دون طمره، إذ لا تزال المشكلة قائمة، وتحدق بالسكان المجاورين والماشية معاً، خاصة وقت هطول الأمطار وجريان الأودية".

وأضافوا: "لا تزال الأضرار كل يوم في ازدياد، ولا يكاد يمر يوم إلا وهناك ماشية تلقى حتفها داخل تلك الحفريات التي تحولت إلى برك مائية"، مطالبين الجهات المسؤولة بسرعة الوقوف على معاناتهم، وتنفيذ أوامر إمارة المنطقة بإزالة الأضرار الناتجة عن نهل الرمال وجرف الأرض في وادي حراض، الواقع شمال شرقي مكة المكرمة.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة أصدرت توجيهاً لكل الجهات المختصة، قبل عام، بعدم منح التراخيص داخل وادي حراض، وتحصيل الغرامات المالية المترتبة على المخالفين، الذين جرفوا الأرض ونهلوا الرمل في ذلك الوادي، وإحالتهم للتحقيق، إضافة إلى القصور الواقع في عدم مراقبة الموقع، وما تقوم به الشركات العاملة من مخلفات.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,745
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,269
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,208
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,470

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

"المراعي".. ضيعت اللبن!

"المراعي".. ضيعت اللبن!

يحيى فقيهي
يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة