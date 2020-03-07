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بسبب كورونا.. إلغاء 11 رحلة طيران بين القاهرة والكويت اليوم

بعد قرار الطيران المدني بوقف الرحلات مع مصر لمدة أسبوع

بعد قرار الطيران المدنى الكويتى بوقف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من مصر لمدة أسبوع، في إطار إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ أعلنت مصادر مطلعة بالطيران المدني المصرى إلغاء 11 رحلة طيران بين المطارات المصرية والكويت اليوم السبت.

ووفق "رويترز" قالت المصادر: إن الكويت تحتل المرتبة الثالثة في عدد الرحلات مع مصر، بمعدل 76 رحلة طيران أسبوعيًّا.

وأضافت المصادر بحسب "رويترز": أن هناك عددًا من رحلات الطيران لم يتحدد قرار بشأن إلغائها؛ حيث سيقتصر سفرها على الركاب الكويتيين فقط دون نقل أية ركاب آخرين؛ تنفيذًا لقرار السلطات الكويتية.

وكانت الكويت قررت أمس الجمعة منع دخول القادمين من سبع دول هي: بنجلاديش والفلبين والهند وسريلانكا ومصر وسوريا ولبنان، بسبب ما وصفته بتفشي فيروس كورونا.

وأوضح القرار أنه سيسمح لـمواطني دولة الكويت القادمين من تلك الدول بالدخول، على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي اللازمة، وتكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماع استثنائي، إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول السبع، لمدة أسبوع.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن "كل الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها هي لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بمن فيهم القادمون للبلاد من المقيمين فيها أو زائروها، ولا تستهدف أفرادًا ولا فئة ولا جنسية ولا دولًا؛ مما يستوجب من الجميع أن يتفهم تلك الإجراءات ويستجيب لها تقديرًا لخطورة الوباء".

فيروس كورونا الجديد

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بسبب كورونا.. إلغاء 11 رحلة طيران بين القاهرة والكويت اليوم
سبق

بعد قرار الطيران المدنى الكويتى بوقف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من مصر لمدة أسبوع، في إطار إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ أعلنت مصادر مطلعة بالطيران المدني المصرى إلغاء 11 رحلة طيران بين المطارات المصرية والكويت اليوم السبت.

ووفق "رويترز" قالت المصادر: إن الكويت تحتل المرتبة الثالثة في عدد الرحلات مع مصر، بمعدل 76 رحلة طيران أسبوعيًّا.

وأضافت المصادر بحسب "رويترز": أن هناك عددًا من رحلات الطيران لم يتحدد قرار بشأن إلغائها؛ حيث سيقتصر سفرها على الركاب الكويتيين فقط دون نقل أية ركاب آخرين؛ تنفيذًا لقرار السلطات الكويتية.

وكانت الكويت قررت أمس الجمعة منع دخول القادمين من سبع دول هي: بنجلاديش والفلبين والهند وسريلانكا ومصر وسوريا ولبنان، بسبب ما وصفته بتفشي فيروس كورونا.

وأوضح القرار أنه سيسمح لـمواطني دولة الكويت القادمين من تلك الدول بالدخول، على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي اللازمة، وتكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماع استثنائي، إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول السبع، لمدة أسبوع.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن "كل الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها هي لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بمن فيهم القادمون للبلاد من المقيمين فيها أو زائروها، ولا تستهدف أفرادًا ولا فئة ولا جنسية ولا دولًا؛ مما يستوجب من الجميع أن يتفهم تلك الإجراءات ويستجيب لها تقديرًا لخطورة الوباء".

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
11:38 AM

بسبب كورونا.. إلغاء 11 رحلة طيران بين القاهرة والكويت اليوم

بعد قرار الطيران المدني بوقف الرحلات مع مصر لمدة أسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد قرار الطيران المدنى الكويتى بوقف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من مصر لمدة أسبوع، في إطار إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ أعلنت مصادر مطلعة بالطيران المدني المصرى إلغاء 11 رحلة طيران بين المطارات المصرية والكويت اليوم السبت.

ووفق "رويترز" قالت المصادر: إن الكويت تحتل المرتبة الثالثة في عدد الرحلات مع مصر، بمعدل 76 رحلة طيران أسبوعيًّا.

وأضافت المصادر بحسب "رويترز": أن هناك عددًا من رحلات الطيران لم يتحدد قرار بشأن إلغائها؛ حيث سيقتصر سفرها على الركاب الكويتيين فقط دون نقل أية ركاب آخرين؛ تنفيذًا لقرار السلطات الكويتية.

وكانت الكويت قررت أمس الجمعة منع دخول القادمين من سبع دول هي: بنجلاديش والفلبين والهند وسريلانكا ومصر وسوريا ولبنان، بسبب ما وصفته بتفشي فيروس كورونا.

وأوضح القرار أنه سيسمح لـمواطني دولة الكويت القادمين من تلك الدول بالدخول، على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي اللازمة، وتكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماع استثنائي، إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول السبع، لمدة أسبوع.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن "كل الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها هي لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بمن فيهم القادمون للبلاد من المقيمين فيها أو زائروها، ولا تستهدف أفرادًا ولا فئة ولا جنسية ولا دولًا؛ مما يستوجب من الجميع أن يتفهم تلك الإجراءات ويستجيب لها تقديرًا لخطورة الوباء".

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