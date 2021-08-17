"فيصل بن فرحان" يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المالديف

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.. وسبل تطويرها وتعزيزها

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد.

وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.

وناقش الوزيران أوجه تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.