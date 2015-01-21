القيادة تعزي حاكمَيْ "عجمان وأم القوين" في وفاة الشيخة نيلا النعيمي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي - رحمها الله -. وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة للشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي. وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي - رحمها الله -. وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كذلك بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي. وقال سمو ولي العهد في البرقية: "تلقينا نبأ وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي - رحمها الله -؛ ونبعث لكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي، قال فيها: "تلقينا نبأ وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي - رحمها الله -؛ ونبعث لكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".