الرياض.. إنقاذ شخص احتجز ببرج اتصالات أثناء أعمال صيانة
أنقذت فرق الدفاع المدني في الرياض شخصًا احتجز في أحد أبراج الاتصالات أثناء قيامه بأعمال للصيانة.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أنقذ الدفاع المدني بالرياض شخصًا احتجز في برج للاتصال بارتفاع 50 مترًا بحي الرمال أثناء أعمال الصيانة، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
الدفاع المدني
الرياض.. إنقاذ شخص احتجز ببرج اتصالات أثناء أعمال صيانة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-21
أنقذت فرق الدفاع المدني في الرياض شخصًا احتجز في أحد أبراج الاتصالات أثناء قيامه بأعمال للصيانة.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أنقذ الدفاع المدني بالرياض شخصًا احتجز في برج للاتصال بارتفاع 50 مترًا بحي الرمال أثناء أعمال الصيانة، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
07:17 PM
الرياض.. إنقاذ شخص احتجز ببرج اتصالات أثناء أعمال صيانة
أنقذت فرق الدفاع المدني في الرياض شخصًا احتجز في أحد أبراج الاتصالات أثناء قيامه بأعمال للصيانة.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أنقذ الدفاع المدني بالرياض شخصًا احتجز في برج للاتصال بارتفاع 50 مترًا بحي الرمال أثناء أعمال الصيانة، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.