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"تركي الفيصل" يحاضر عن "تحديات الهُوية والمواطنة" بأدبي الأحساء

يعقد اللقاء الأحد المقبل ويديره "الشهري".. والدعوة للمثقفين والإعلاميين

يستضيف نادي الأحساء الأدبي عند الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد ٢٢ /٥ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٦ /١٢ / ٢٠٢١م بمقر النادي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

فيما عبّر منسوبو النادي عن شكرهم وتقديرهم لسموه على تلبية الدعوة وتشريف النادي ومنسوبيه بهذه الزيارة، وسيكون موضوع المحاضرة بإذن الله "تحديات الهُوية والمواطنة" ويديرها رئيس النادي الأستاذ الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري.

وقد وجّه النادي الدعوة للمثقفين والمثقفات والإعلاميين والأدباء عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي لحضور هذه المحاضرة القيمة.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"تركي الفيصل" يحاضر عن "تحديات الهُوية والمواطنة" بأدبي الأحساء
سبق

يستضيف نادي الأحساء الأدبي عند الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد ٢٢ /٥ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٦ /١٢ / ٢٠٢١م بمقر النادي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

فيما عبّر منسوبو النادي عن شكرهم وتقديرهم لسموه على تلبية الدعوة وتشريف النادي ومنسوبيه بهذه الزيارة، وسيكون موضوع المحاضرة بإذن الله "تحديات الهُوية والمواطنة" ويديرها رئيس النادي الأستاذ الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري.

وقد وجّه النادي الدعوة للمثقفين والمثقفات والإعلاميين والأدباء عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي لحضور هذه المحاضرة القيمة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
12:49 AM

"تركي الفيصل" يحاضر عن "تحديات الهُوية والمواطنة" بأدبي الأحساء

يعقد اللقاء الأحد المقبل ويديره "الشهري".. والدعوة للمثقفين والإعلاميين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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يستضيف نادي الأحساء الأدبي عند الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد ٢٢ /٥ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٦ /١٢ / ٢٠٢١م بمقر النادي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

فيما عبّر منسوبو النادي عن شكرهم وتقديرهم لسموه على تلبية الدعوة وتشريف النادي ومنسوبيه بهذه الزيارة، وسيكون موضوع المحاضرة بإذن الله "تحديات الهُوية والمواطنة" ويديرها رئيس النادي الأستاذ الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري.

وقد وجّه النادي الدعوة للمثقفين والمثقفات والإعلاميين والأدباء عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي لحضور هذه المحاضرة القيمة.

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