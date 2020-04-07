بلدية بارق تغلق 7 محلات لمخالفات صحية وتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

بينها 4 محال أغلقت احترازيًّا ومطعميْن وبوفيه خالفوا الاشتراطات الصحية

أغلقت بلدية محافظة بارق 7 محلات مخالفة من خلال جولات رقابية قام بها المراقبون الصحيون من قسم صحة البيئة، شملت المراكز التجارية والمطاعم والبوفيهات في بارق ومركز ثلوث المنظر.

وجاءت هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن، ضمن جهود البلدية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، والتي أسفرت عن رصد بعض المخالفات الصحية، وكذلك تم رصد مخالفات التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية من الفيروس، وبناءً عليها تم الإغلاق الاحترازي لأربعة محلات، وتم إغلاق مطعمين وبوفيه؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

من جانب آخر واصَلَ مراقبو البلدية تنظيم المتسوقين في مراكز التسوق ومنعوا الازدحام عند أبواب الأسواق والمواقف ومتابعة النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر ونصف، كما تابعوا تطهير وتعقيم عربات التسوق قبل تسليمها للزبون، وتعقيم الأرضيات والأسطح، وتم تنظيم حركة المتسوقين داخل الأسواق وكشف درجة الحرارة للعاملين والمتسوقين.