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"صحة جدة" تدشن مستشفى ميدانياً بسعة 500 سرير

عُقد على أرض مركز المعارض ويضم كافة التخصصات

ضمن الإجراءات الاحترازية في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19)، دشنت "صحة جدة"، صباح اليوم، التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني، والذي تم بناؤه على أرض مركز جدة للمعارض التابع للغرفة التجارية بشمال مدينة جدة، بالتعاون ومشاركة عدد من القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

وسيعمل المستشفى على إجراءات استقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متوسطة، وكذلك ممن لديهم أعراض خفيفة، لحين تماثلهم للشفاء، بإذن الله.

وتتضمن الخطة التشغيلية للمستشفى التشغيل التجريبي في البداية بواقع 20 سريراً؛ للتأكد من فاعلية وجاهزية الأجهزة والمعدات التي تم تجهيز المستشفى بها كمرحلة أولى، وذلك حرصاً على أن يتم التشغيل وفق الخطط المعدة مسبقاً إلى حين اكتمال التشغيل الكلي، حيث ستكون الطاقة الاستيعابية للمستشفى 500 سرير.

ويضم المستشفى جميع الأقسام الطبية المساعدة والمتمثلة في "المختبر، والأشعة، والصيدلية، والتغذية، والتموين الطبي".

وأوضحت "صحة جدة" أن مساحة المستشفى الميداني تبلغ 8000 متر مربع، وتم مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة والمراقبة الأمنية، حرصًا على سلامة الجميع. كما تم دعم المستشفى بالكثير من الطواقم الطبية والفنية المتخصصة وبعض الكوادر الإدارية، إلى جانب تزويده بالمستلزمات الطبية والأدوات وأنابيب الأكسجين لضمان التعامل مع مثل الحالات المصابة بمرض كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة جدة" تدشن مستشفى ميدانياً بسعة 500 سرير
سبق

ضمن الإجراءات الاحترازية في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19)، دشنت "صحة جدة"، صباح اليوم، التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني، والذي تم بناؤه على أرض مركز جدة للمعارض التابع للغرفة التجارية بشمال مدينة جدة، بالتعاون ومشاركة عدد من القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

وسيعمل المستشفى على إجراءات استقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متوسطة، وكذلك ممن لديهم أعراض خفيفة، لحين تماثلهم للشفاء، بإذن الله.

وتتضمن الخطة التشغيلية للمستشفى التشغيل التجريبي في البداية بواقع 20 سريراً؛ للتأكد من فاعلية وجاهزية الأجهزة والمعدات التي تم تجهيز المستشفى بها كمرحلة أولى، وذلك حرصاً على أن يتم التشغيل وفق الخطط المعدة مسبقاً إلى حين اكتمال التشغيل الكلي، حيث ستكون الطاقة الاستيعابية للمستشفى 500 سرير.

ويضم المستشفى جميع الأقسام الطبية المساعدة والمتمثلة في "المختبر، والأشعة، والصيدلية، والتغذية، والتموين الطبي".

وأوضحت "صحة جدة" أن مساحة المستشفى الميداني تبلغ 8000 متر مربع، وتم مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة والمراقبة الأمنية، حرصًا على سلامة الجميع. كما تم دعم المستشفى بالكثير من الطواقم الطبية والفنية المتخصصة وبعض الكوادر الإدارية، إلى جانب تزويده بالمستلزمات الطبية والأدوات وأنابيب الأكسجين لضمان التعامل مع مثل الحالات المصابة بمرض كورونا المستجد.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
07:00 PM

"صحة جدة" تدشن مستشفى ميدانياً بسعة 500 سرير

عُقد على أرض مركز المعارض ويضم كافة التخصصات

A A A
محمد حضاض - جدة
0
3,562

ضمن الإجراءات الاحترازية في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19)، دشنت "صحة جدة"، صباح اليوم، التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني، والذي تم بناؤه على أرض مركز جدة للمعارض التابع للغرفة التجارية بشمال مدينة جدة، بالتعاون ومشاركة عدد من القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

وسيعمل المستشفى على إجراءات استقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متوسطة، وكذلك ممن لديهم أعراض خفيفة، لحين تماثلهم للشفاء، بإذن الله.

وتتضمن الخطة التشغيلية للمستشفى التشغيل التجريبي في البداية بواقع 20 سريراً؛ للتأكد من فاعلية وجاهزية الأجهزة والمعدات التي تم تجهيز المستشفى بها كمرحلة أولى، وذلك حرصاً على أن يتم التشغيل وفق الخطط المعدة مسبقاً إلى حين اكتمال التشغيل الكلي، حيث ستكون الطاقة الاستيعابية للمستشفى 500 سرير.

ويضم المستشفى جميع الأقسام الطبية المساعدة والمتمثلة في "المختبر، والأشعة، والصيدلية، والتغذية، والتموين الطبي".

وأوضحت "صحة جدة" أن مساحة المستشفى الميداني تبلغ 8000 متر مربع، وتم مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة والمراقبة الأمنية، حرصًا على سلامة الجميع. كما تم دعم المستشفى بالكثير من الطواقم الطبية والفنية المتخصصة وبعض الكوادر الإدارية، إلى جانب تزويده بالمستلزمات الطبية والأدوات وأنابيب الأكسجين لضمان التعامل مع مثل الحالات المصابة بمرض كورونا المستجد.

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