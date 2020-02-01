النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كل ما تودّ معرفته عن "كورونا".. أنت تسأل ومستشفى قوى الأمن يجيب

سيستضيف اللواء طبيب محمد حمدان الزهراني للرد على المتصلين

يستقبل هاتف مستشفى قوى الأمن بالرياض، يوم الاثنين المقبل، استفسارات المتصلين كافة حول مرض "كورونا المستجد" عبر برنامج "طبيب على الهاتف"؛ وذلك في إطار تفعيل دور البرامج التوعوية الصحية الموجهة للمجتمع.

وسيستضيف البرنامج رئيس قسم طب الأطفال، استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية اللواء طبيب محمد حمدان الزهراني؛ للإجابة عن استفسارات المتصلين من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة صباحًا على الهاتف رقم 0118023052.

مستشفى قوى الأمن بالرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كل ما تودّ معرفته عن "كورونا".. أنت تسأل ومستشفى قوى الأمن يجيب
سبق

يستقبل هاتف مستشفى قوى الأمن بالرياض، يوم الاثنين المقبل، استفسارات المتصلين كافة حول مرض "كورونا المستجد" عبر برنامج "طبيب على الهاتف"؛ وذلك في إطار تفعيل دور البرامج التوعوية الصحية الموجهة للمجتمع.

وسيستضيف البرنامج رئيس قسم طب الأطفال، استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية اللواء طبيب محمد حمدان الزهراني؛ للإجابة عن استفسارات المتصلين من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة صباحًا على الهاتف رقم 0118023052.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
02:59 PM

كل ما تودّ معرفته عن "كورونا".. أنت تسأل ومستشفى قوى الأمن يجيب

سيستضيف اللواء طبيب محمد حمدان الزهراني للرد على المتصلين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,608

يستقبل هاتف مستشفى قوى الأمن بالرياض، يوم الاثنين المقبل، استفسارات المتصلين كافة حول مرض "كورونا المستجد" عبر برنامج "طبيب على الهاتف"؛ وذلك في إطار تفعيل دور البرامج التوعوية الصحية الموجهة للمجتمع.

وسيستضيف البرنامج رئيس قسم طب الأطفال، استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية اللواء طبيب محمد حمدان الزهراني؛ للإجابة عن استفسارات المتصلين من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة صباحًا على الهاتف رقم 0118023052.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,185
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,334
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,733
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,380

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة