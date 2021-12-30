الـ36 ساعة القادمة شعارها "أمطار ديمية شبه غزيرة".. الحصيني يتوقع والرياض حاضرة

المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس: تستمر الهطولات مصحوبة برياح نشطة

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إنه لا تزال فرصة الأمطار الديمية خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم الخميس وحتى نهار الجمعة، متفاوتة من مكان إلى آخر، وخفيفة إلى شبه غزيرة.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار "على أجزاء من مناطق: (الرياض، ومكة، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، وشرق الشمالية، والجوف، والقصيم، وحائل) تمتد إلى الكويت وقطر والبحرين وعمان".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق: (الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية) كذلك على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان) تمتد إلى مرتفعات منطقة نجران، ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.