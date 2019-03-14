"بدوي" مديرًا لفرع التجارة بجازان

وافق وزير التجارة، على ترقية مدير إدارة حوكمة الشركات والالتزام سابقًا، عبدالله بدوي عسيري، إلى المرتبة الثانية عشرة، مديرًا لفرع الوزارة بمنطقة جازان.
صحيفة "سبق" تهنئ "العسيري"، وتتمنى له دوام التوفيق.
وافق وزير التجارة، على ترقية مدير إدارة حوكمة الشركات والالتزام سابقًا، عبدالله بدوي عسيري، إلى المرتبة الثانية عشرة، مديرًا لفرع الوزارة بمنطقة جازان.
صحيفة "سبق" تهنئ "العسيري"، وتتمنى له دوام التوفيق.
وافق وزير التجارة، على ترقية مدير إدارة حوكمة الشركات والالتزام سابقًا، عبدالله بدوي عسيري، إلى المرتبة الثانية عشرة، مديرًا لفرع الوزارة بمنطقة جازان.
صحيفة "سبق" تهنئ "العسيري"، وتتمنى له دوام التوفيق.
وافق وزير التجارة، على ترقية مدير إدارة حوكمة الشركات والالتزام سابقًا، عبدالله بدوي عسيري، إلى المرتبة الثانية عشرة، مديرًا لفرع الوزارة بمنطقة جازان.
صحيفة "سبق" تهنئ "العسيري"، وتتمنى له دوام التوفيق.