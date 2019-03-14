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"بدوي" مديرًا لفرع التجارة بجازان

وافق وزير التجارة، على ترقية مدير إدارة حوكمة الشركات والالتزام سابقًا، عبدالله بدوي عسيري، إلى المرتبة الثانية عشرة، مديرًا لفرع الوزارة بمنطقة جازان.

صحيفة "سبق" تهنئ "العسيري"، وتتمنى له دوام التوفيق.

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"بدوي" مديرًا لفرع التجارة بجازان
سبق

وافق وزير التجارة، على ترقية مدير إدارة حوكمة الشركات والالتزام سابقًا، عبدالله بدوي عسيري، إلى المرتبة الثانية عشرة، مديرًا لفرع الوزارة بمنطقة جازان.

صحيفة "سبق" تهنئ "العسيري"، وتتمنى له دوام التوفيق.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
06:35 PM

"بدوي" مديرًا لفرع التجارة بجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق وزير التجارة، على ترقية مدير إدارة حوكمة الشركات والالتزام سابقًا، عبدالله بدوي عسيري، إلى المرتبة الثانية عشرة، مديرًا لفرع الوزارة بمنطقة جازان.

صحيفة "سبق" تهنئ "العسيري"، وتتمنى له دوام التوفيق.

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