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"أمارته خروج جميع الزواحف" .. الزعاق: نحن في "موسم الحميم"

قال: يحدث الآن أن الشمس عبرت خط الاستواء وهي تعبره مرتين في السنة

أكّد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق؛ أن الشمس عبرت خط الاستواء، مبيناً أننا الآن في موسم الحميم وأمارته خروج جميع الزواحف.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يحدث الآن أن الشمس عبرت خط الاستواء والشمس تعبر خط الاستواء مرتين في السنة".

وأضاف: "فعندما تعبرها للشمال، فهذا موسم الحميمين، وعندما تعبرها للجنوب فهذا موسم الصفري"، وتابع: "نحن الآن في موسم الحميم وأمارته خروج جميع الزواحف".

وعن شهر شعبان، قال "الزعاق": "هلال شهر شعبان سيُولد في الساعة 12:28 (ص) من فجر يوم غد الثلاثاء (29 رجب)، وعليه ستكون عدة شهر رجب على حسب المعايير المتبعة فلكياً 29 يوماً، وسيمكث الهلال عشر دقائق ويقع جنوب مغيب الشمس، والأربعاء 25 مارس 2020 غرة شهر شعبان".

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"أمارته خروج جميع الزواحف" .. الزعاق: نحن في "موسم الحميم"
سبق

أكّد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق؛ أن الشمس عبرت خط الاستواء، مبيناً أننا الآن في موسم الحميم وأمارته خروج جميع الزواحف.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يحدث الآن أن الشمس عبرت خط الاستواء والشمس تعبر خط الاستواء مرتين في السنة".

وأضاف: "فعندما تعبرها للشمال، فهذا موسم الحميمين، وعندما تعبرها للجنوب فهذا موسم الصفري"، وتابع: "نحن الآن في موسم الحميم وأمارته خروج جميع الزواحف".

وعن شهر شعبان، قال "الزعاق": "هلال شهر شعبان سيُولد في الساعة 12:28 (ص) من فجر يوم غد الثلاثاء (29 رجب)، وعليه ستكون عدة شهر رجب على حسب المعايير المتبعة فلكياً 29 يوماً، وسيمكث الهلال عشر دقائق ويقع جنوب مغيب الشمس، والأربعاء 25 مارس 2020 غرة شهر شعبان".

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:44 PM

"أمارته خروج جميع الزواحف" .. الزعاق: نحن في "موسم الحميم"

قال: يحدث الآن أن الشمس عبرت خط الاستواء وهي تعبره مرتين في السنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
14,431

أكّد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق؛ أن الشمس عبرت خط الاستواء، مبيناً أننا الآن في موسم الحميم وأمارته خروج جميع الزواحف.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يحدث الآن أن الشمس عبرت خط الاستواء والشمس تعبر خط الاستواء مرتين في السنة".

وأضاف: "فعندما تعبرها للشمال، فهذا موسم الحميمين، وعندما تعبرها للجنوب فهذا موسم الصفري"، وتابع: "نحن الآن في موسم الحميم وأمارته خروج جميع الزواحف".

وعن شهر شعبان، قال "الزعاق": "هلال شهر شعبان سيُولد في الساعة 12:28 (ص) من فجر يوم غد الثلاثاء (29 رجب)، وعليه ستكون عدة شهر رجب على حسب المعايير المتبعة فلكياً 29 يوماً، وسيمكث الهلال عشر دقائق ويقع جنوب مغيب الشمس، والأربعاء 25 مارس 2020 غرة شهر شعبان".

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