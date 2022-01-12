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بالصور.. مشاريع "موسم جازان" التعليمية ما زالت متعثرة.. و"الأهالي": متى تكتمل الفرحة؟!

"التعليم": تم اتخاذ الإجراءات الرسمية المعمول بها نظامًا وجارٍ استكمال الإجراءات

رصدت "سبق" اليوم عددًا من المشاريع التعليمية المتعثرة منذ سنوات طويلة حيث ما زالت على وضعها ولم يتغير بها شيء رغم سحب المشاريع من المقاولين، كما لم يتم طرحها وإرسائها على مقاولين جدد لإنجازها وافتتاحها ليستفيد منها طلاب مركز الموسم (بنين وبنات)، فيما تساءل الأهالي: "متى ستنتهي هذه المشاريع ليستفيد منها أبناؤنا ويتلقون العلم في بيئة تعليمية مهيأة؟!"

وأضاف آخرون: "سعدنا عند بدء المشاريع التعليمية في المركز، وكان أبناؤنا في الابتدائي عند بدئها، والآن أنهوا مرحلة الجامعة وما زالت هذه المشاريع كما هي لم يتغير بها شيء! فمتى تكتمل فرحتنا بإنجازها؟!".

وطالب أولياء الأمور وزير التعليم، بإنهاء ملف مشاريع مركز الموسم المتعثرة، وتوجيه المختصين بالبدء فيها في الحال، وسرعة إنهاء الإجراءات وإنجاز المشاريع بشكل عاجل، وإعطائها الأولوية في الاهتمام.

من جهتها، قالت رجاء العطاس، الناطق الإعلامي لـ"تعليم جازان" لـ"سبق": "بالنسبة للمشاريع المتعثرة بالموسم فقد تم اتخاذ الإجراءات الرسمية المعمول بها نظامًا في مثل هذه الحالات ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويجري استكمال ما يتعلق بهذا الأمر وفق الإجراءات الخاصة به".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مشاريع "موسم جازان" التعليمية ما زالت متعثرة.. و"الأهالي": متى تكتمل الفرحة؟!
سبق

رصدت "سبق" اليوم عددًا من المشاريع التعليمية المتعثرة منذ سنوات طويلة حيث ما زالت على وضعها ولم يتغير بها شيء رغم سحب المشاريع من المقاولين، كما لم يتم طرحها وإرسائها على مقاولين جدد لإنجازها وافتتاحها ليستفيد منها طلاب مركز الموسم (بنين وبنات)، فيما تساءل الأهالي: "متى ستنتهي هذه المشاريع ليستفيد منها أبناؤنا ويتلقون العلم في بيئة تعليمية مهيأة؟!"

وأضاف آخرون: "سعدنا عند بدء المشاريع التعليمية في المركز، وكان أبناؤنا في الابتدائي عند بدئها، والآن أنهوا مرحلة الجامعة وما زالت هذه المشاريع كما هي لم يتغير بها شيء! فمتى تكتمل فرحتنا بإنجازها؟!".

وطالب أولياء الأمور وزير التعليم، بإنهاء ملف مشاريع مركز الموسم المتعثرة، وتوجيه المختصين بالبدء فيها في الحال، وسرعة إنهاء الإجراءات وإنجاز المشاريع بشكل عاجل، وإعطائها الأولوية في الاهتمام.

من جهتها، قالت رجاء العطاس، الناطق الإعلامي لـ"تعليم جازان" لـ"سبق": "بالنسبة للمشاريع المتعثرة بالموسم فقد تم اتخاذ الإجراءات الرسمية المعمول بها نظامًا في مثل هذه الحالات ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويجري استكمال ما يتعلق بهذا الأمر وفق الإجراءات الخاصة به".

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
07:16 PM

بالصور.. مشاريع "موسم جازان" التعليمية ما زالت متعثرة.. و"الأهالي": متى تكتمل الفرحة؟!

"التعليم": تم اتخاذ الإجراءات الرسمية المعمول بها نظامًا وجارٍ استكمال الإجراءات

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عمر عريبي - الرياض
1
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رصدت "سبق" اليوم عددًا من المشاريع التعليمية المتعثرة منذ سنوات طويلة حيث ما زالت على وضعها ولم يتغير بها شيء رغم سحب المشاريع من المقاولين، كما لم يتم طرحها وإرسائها على مقاولين جدد لإنجازها وافتتاحها ليستفيد منها طلاب مركز الموسم (بنين وبنات)، فيما تساءل الأهالي: "متى ستنتهي هذه المشاريع ليستفيد منها أبناؤنا ويتلقون العلم في بيئة تعليمية مهيأة؟!"

وأضاف آخرون: "سعدنا عند بدء المشاريع التعليمية في المركز، وكان أبناؤنا في الابتدائي عند بدئها، والآن أنهوا مرحلة الجامعة وما زالت هذه المشاريع كما هي لم يتغير بها شيء! فمتى تكتمل فرحتنا بإنجازها؟!".

وطالب أولياء الأمور وزير التعليم، بإنهاء ملف مشاريع مركز الموسم المتعثرة، وتوجيه المختصين بالبدء فيها في الحال، وسرعة إنهاء الإجراءات وإنجاز المشاريع بشكل عاجل، وإعطائها الأولوية في الاهتمام.

من جهتها، قالت رجاء العطاس، الناطق الإعلامي لـ"تعليم جازان" لـ"سبق": "بالنسبة للمشاريع المتعثرة بالموسم فقد تم اتخاذ الإجراءات الرسمية المعمول بها نظامًا في مثل هذه الحالات ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويجري استكمال ما يتعلق بهذا الأمر وفق الإجراءات الخاصة به".

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