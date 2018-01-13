"الفهاد" يحتفي بحصول بناته على الدراسات العليا ببرنامج الملك للابتعاث

رفع الشكر للقيادة على الدعم اللامحدود للمبتعثين لتوفير الكوادر الوطنية

احتفل رجل الأعمال الدكتور جابر بن عايض الفهاد بتخرج بناته على درجات دراسية عليا عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

وتفصيلاً، رفع "الفهاد" الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين، لدعمهم المتواصل وغير المحدود لأبنائهم المبتعثين وذلك لصناعة مجتمع المعرفة وتوفير كوادر وطنية مميزة تساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وما يقومون به من أجل شعبهم وأمتهم العربية والإسلامية والعالم أجمع من أعمال جبارة يشيد بها القاصي والداني وجميع شرفاء العالم وحرصهم الدائم على الأمن والسلم العالميين.

وهنأ الفهاد بناته الثلاث الخريجات المهندسة "مسهيه" لحصولھا على درجة الماجستیر من جامعة لویزیانا ستيت الأمريكية والتي رشحت لتمثل جامعة لویزیانا ستیت في باریس, فرنسا، وحصولھا على شھادة الریادة في تصمیمات الطاقة والبیئة واجتیازھا فترة التدریب بجدارة في معهد (شيد) الأمريكي.

وهنأ ابنته "هيا" بتخرجها من الجامعة الملكية للبنات في البحرين تخصص إدارة مالية ومصرفية وقبولها في جامعه رايت ستيت بالولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراستها العليا، وابنته الدكتورة "أفنان" بتخرجها من جامعة الخليج العربي في البحرين تخصص طب بشري وجراحة.